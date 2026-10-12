Leslie Carolina Balderas es coronada Reina de Turismo Nogales 2026

Con un ambiente festivo enmarcado por la quinta edición de la Expo Bacanora 2026, la frontera vivió una noche inolvidable al celebrarse por primera vez la coronación de Leslie Carolina Balderas como Reina de Turismo Nogales, quien asumirá la distinción de representar a esta región en el próximo certamen estatal.
La ceremonia se realizó en el escenario principal de este festival, ante la mirada de decenas de familias y visitantes de ambos lados de la frontera, para reconocer la belleza, la cultura y las tradiciones sonorenses en un marco de fomento a la convivencia y la identidad regional.
Nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos de ti, que nos vas a representar, así como a todas las que tenemos aquí frente también, que son chicas sonorenses. Un aplauso para todas ellas y sobre todo una bendición para ellas en su próximo certamen, mencionó el Alcalde.
Esta importante coronación fue realizada por el presidente municipal Juan Gim Nogales y su esposa y presidenta de DIF, Griselda Quintero, además del coordinador de este certamen Juan Manuel de la Rocha, quien mencionó que este tipo de actividades, promueven la cultura, las tradiciones y el fomento al turismo en nuestro estado.
Gracias Juan Manuel por estar aquí en Nogales y traernos belleza a este evento en el marco de la Expo Bacanora 2026. Gracias, disfruten la noche, disfruten los eventos, disfruten el Bacanora que nos une y nos trae alegría, comentó.