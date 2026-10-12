Leslie Carolina Balderas es coronada Reina de Turismo Nogales 2026

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En el marco de la quinta Expo Bacanora, Leslie Carolina Balderas recibió la corona que la distingue como representante de Nogales. En diciembre viajará a Hermosillo para competir por el título de Reina de Turismo Sonora 2026

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/10/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 04:01 PM.