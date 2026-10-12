¡Lleva un libro y llévate otra historia! Invitan a trueque literario en Nogales

Con motivo de las actividades que enriquecen la Feria del Libro 2026 en Nogales, Sonora, la comunidad lectora se prepara para vivir una de las dinámicas más esperadas y participativas enfocadas en el intercambio directo de obras literarias entre ciudadanos.
De acuerdo con Ulises Lavenant Brau, jefe de la Biblioteca Pública Municipal, el evento busca fomentar el acercamiento entre ávidos lectores mediante una jornada especial de trueque y convivencia, fortaleciendo el tejido social a través de las letras y las recomendaciones de libros.
La idea es que se acerquen los lectores de todas las edades, traigan sus libros y establezcan una relación con otros lectores, intercambien o bien tomen uno de los que tienen aquí, dejen el otro y así se genere una dinámica de comunicación entre los lectores que a partir del texto después pueda fortalecer relaciones personales y que de ahí nazcan círculos de lectura, clubs de lectura y un sinfín de actividades que giren alrededor de esa actividad lectora, mencionó Lavenant.
Para participar no es necesario contar con un gran acervo en casa, ya que cualquier ciudadano puede asistir con un solo ejemplar, dejarlo y llevarse otro diferente para iniciar la conversación.
La idea es que aunque fuese un libro lo traigan, tomen otro, si en ese momento se topan con alguien al que le interesa, pues que empiecen a conversar; se trata de que a partir de un libro que ya leyeron ellos mismos puedan recomendarlo con conocimiento de causa a otro lector y reciban una recomendación también de primera mano para otro de los libros que quieran llevarse, indicó.