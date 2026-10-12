¡Lleva un libro y llévate otra historia! Invitan a trueque literario en Nogales

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La Feria del Libro 2026 tendrá una jornada de intercambio para lectores de todas las edades. Solo necesitas llevar un ejemplar para cambiarlo por otro y compartir recomendaciones con nuevos lectores

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/10/2026 12:50 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 01:04 PM.