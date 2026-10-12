¡Nogales corre por la vida! Más de mil personas se suman a la Carrera Rosa 2026

Cientos de personas se dieron cita la mañana del domingo 11 de octubre para participar en la Tercera Gran Carrera Rosa Nogales 2026, una jornada deportiva y de solidaridad que reunió a corredores, caminantes y ciclistas en apoyo a una importante causa.
La actividad incluyó una competencia de 5 kilómetros, caminata y ciclismo, organizada de manera coordinada por el Ayuntamiento de Nogales, el grupo de corredores “Altruistamente Locos” y decenas de patrocinadores, en beneficio de la Asociación George Papanicolaou.
Hoy no solo vamos a caminar, correr o pedalear; venimos a celebrar la vida, honrar a quienes están, ya no están y llevar esperanza a quienes enfrentan el cáncer, mencionó Angélica Romero de Gaytán, de la Asociación George Papanicolaou.
Por su parte, las autoridades municipales y los representantes de los colectivos deportivos resaltaron que este tipo de iniciativas consolidan a la frontera como un referente estatal por su alta capacidad de convocatoria y su profundo compromiso social.
Es una carrera con causa. Lo que quiere decir que, en Nogales… en Nogales siempre participan, siempre tienen buenos patrocinadores, siempre tienen buenos organizadores, pero sobre todo tenemos gente humana que se suma a esa causa, a esa carrera con causa, manifestó el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.