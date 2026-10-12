¡Nogales se viste de rosa! Anuncian pruebas gratuitas y Marcha Rosa contra el cáncer de mama

Con una jornada de servicios gratuitos de salud y la tradicional Marcha Rosa, la Dirección de Salud Municipal fortalecerá durante octubre las acciones de prevención, sensibilización y detección oportuna del cáncer de mama, por lo que invita a la ciudadanía, instituciones educativas, empresas y organizaciones civiles a sumarse a estas actividades.
La directora de Salud Municipal, Viviana García Ruiz, informó que el próximo sábado 17 de octubre, de 9:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo la Jornada Rosa en las instalaciones de la dependencia, donde se ofrecerán pruebas gratuitas de Papanicolaou y talleres de autoexploración mamaria, impartidos por personal médico y de enfermería.
Explicó que las mujeres interesadas en realizarse la prueba podrán acudir sin necesidad de cita previa y únicamente deberán registrarse al llegar. Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de promoción de la salud que busca fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la detección oportuna del cáncer.
Asimismo, anunció que el lunes 19 de octubre, en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará la tradicional Marcha Rosa, cuya salida está programada a las 9:00 horas desde el edificio del Ayuntamiento de Nogales. El contingente recorrerá la avenida Álvaro Obregón hasta llegar al Centro Cultural Los Nogales (CECUN), donde, al concluir el recorrido, se formará un gran lazo rosa con las personas participantes, como símbolo de unidad, solidaridad y esperanza.
La funcionaria extendió una invitación especial a instituciones educativas, empresas, organizaciones civiles, agrupaciones y familias nogalenses para que participen en esta movilización, cuyo propósito es visibilizar la importancia de la prevención y fortalecer el acompañamiento a quienes enfrentan esta enfermedad.
Queremos que esta marcha tenga un gran impacto y que cada año seamos más las personas y organizaciones que nos sumemos a esta causa. Invitamos a las escuelas, al sector industrial, a las agrupaciones y a toda la ciudadanía a participar. Las personas interesadas pueden consultar la información para registrarse en nuestra página de Facebook, Salud Municipal, expresó García Ruiz.
En el caso de instituciones y agrupaciones, se solicita portar algún distintivo que permita identificarlas, mientras que todas las personas participantes deberán vestir de color rosa, como muestra de apoyo y solidaridad con esta causa.
Finalmente, la directora de Salud Municipal reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la conciencia colectiva sobre el cáncer de mama, promover la autoexploración, los estudios preventivos y la atención médica oportuna.
La prevención y la detección temprana pueden marcar una diferencia en la vida de las mujeres. Por eso, queremos que este mensaje llegue a más hogares y que, como sociedad, sigamos sumando esfuerzos en favor de la salud, concluyó.