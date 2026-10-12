¡Nogales se viste de rosa! Anuncian pruebas gratuitas y Marcha Rosa contra el cáncer de mama

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Salud Municipal realizará una Jornada Rosa el 17 de octubre con pruebas de Papanicolaou y talleres de autoexploración mamaria. El 19 de octubre se llevará a cabo la Marcha Rosa para promover la prevención y la detección oportuna

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 01:14 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 01:26 PM.