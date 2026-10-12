Pablo Domínguez podría regresar a Nogales tras recibir el alta médica

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Tras varias semanas en terapia intensiva, el oficial de Bomberos de Nogales podría ser dado de alta y trasladado a su domicilio para continuar con su rehabilitación. La corporación agradeció a la ciudadanía y a las instituciones que han apoyado económicamente a su familia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 12/10/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 04:45 PM.