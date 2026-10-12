Pablo Domínguez podría regresar a Nogales tras recibir el alta médica

Luego de varias semanas de permanecer en terapia intensiva el oficial de Bomberos de Nogales Pablo Domínguez, podría ser dado de alta y ser trasladado a esta frontera a continuar con su tratamiento en su domicilio.
El departamento de Bomberos de Nogales agradeció a todas las personas que han cooperado de diferente manera para lograr los recursos económicos que han sido de mucha ayuda para que su familia pudiera cubrir los gastos que necesitaron.
El comandante y jefe de bomberos César Ramón Vélez Hernández informó que Bomberos de Hermosillo realizaron una importante aportación económica a la familia de su oficial y durante la entrega fueron informados de la noticia de su posibilidad de ser dado de alta.
El día de ayer se llevó a cabo una feria de la prevención en la ciudad de Hermosillo, está organizada por el grupo UPI, que es la Unidad de Prevención de los bomberos de Hermosillo, esto con beneficio para el oficial Pablo Domínguez.
Estuvieron invitados los tres niveles de gobierno en seguridad pública, que fue la policía municipal, Estatal, Federal o en este caso Guardia Nacional, Sedena, la Marina, estuvieron los bomberos, estuvo Cruz Roja, estuvimos participando Bomberos de Nogales con el apoyo de 14 elementos.
En el evento se llevó a cabo un boteo en beneficio de Pablo, parece que les fue muy bien en cuestiones de recursos, ese recurso se le entregó íntegro a la familia del oficial Domínguez, que estuvo presente ahí en el evento.
Estuvieron invitados los tres niveles de gobierno en seguridad pública, que fue la policía municipal, Estatal, Federal o en este caso Guardia Nacional, Sedena, la Marina, estuvieron los bomberos, estuvo Cruz Roja, estuvimos participando Bomberos de Nogales con el apoyo de 14 elementos.
En el evento se llevó a cabo un boteo en beneficio de Pablo, parece que les fue muy bien en cuestiones de recursos, ese recurso se le entregó íntegro a la familia del oficial Domínguez, que estuvo presente ahí en el evento.
En el hospital nos topamos con la noticia de que probablemente en las próximas horas Pablo será dado de alta, que se pueda ya venir a su casa a descansar y seguir con la rehabilitación, pero con las mismas restricciones, visitas muy restringidas para evitar cualquier tipo de dificultades.
El fin de semana antepasado se llevó a cabo una magna hamburguesada a beneficio del oficial Domínguez también, en la cual estuvo participando su familia que fue la que organizó el evento, estuvieron participando autoridades gubernamentales de aquí del ayuntamiento, civiles y obviamente el Cuerpo Bomberos en apoyo a esta causa.
Se estuvo boteando por parte de elementos de la Cruz Roja que también apoyaron aquí en el evento de la hamburguesada, se estuvo boteando también por parte de bomberos, más o menos fue un total de mil 900 hamburguesas las que se vendieron, (3:42) fue un evento muy grande en el cual también la ciudad de Nogales se puso la camiseta con sus bomberos y aportó a esta causa .
La familia fue la que se encargó de estar recolectando todo este dinero y ellos se quedaron con todo, ahora sí que para llevárselo a Pablo a Hermosillo y seguir con los gastos que esto le genera tanto de hospedaje en una casa de renta, las terapias que Pablo tiene o tenía casi dos veces al día, esas terapias no las cubría el seguro de gastos médicos, le pusieron un psicólogo también, ese psicólogo tampoco lo cubre el seguro, entonces son gastos que se van generando obviamente.
Un agradecimiento en especial a todas las dependencias que se sumaron a ese evento, a toda la ciudadanía que se sumó y aportó y compró boletos para sus hamburguesas, estamos infinitamente agradecidos con este tipo de detalles.
Se estuvo boteando por parte de elementos de la Cruz Roja que también apoyaron aquí en el evento de la hamburguesada, se estuvo boteando también por parte de bomberos, más o menos fue un total de mil 900 hamburguesas las que se vendieron, (3:42) fue un evento muy grande en el cual también la ciudad de Nogales se puso la camiseta con sus bomberos y aportó a esta causa .
La familia fue la que se encargó de estar recolectando todo este dinero y ellos se quedaron con todo, ahora sí que para llevárselo a Pablo a Hermosillo y seguir con los gastos que esto le genera tanto de hospedaje en una casa de renta, las terapias que Pablo tiene o tenía casi dos veces al día, esas terapias no las cubría el seguro de gastos médicos, le pusieron un psicólogo también, ese psicólogo tampoco lo cubre el seguro, entonces son gastos que se van generando obviamente.
Un agradecimiento en especial a todas las dependencias que se sumaron a ese evento, a toda la ciudadanía que se sumó y aportó y compró boletos para sus hamburguesas, estamos infinitamente agradecidos con este tipo de detalles.