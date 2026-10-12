Prisión preventiva para acusado de tentativa de feminicidio y violación en Nogales

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Un hombre de 29 años fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio agravado, violación y violencia familiar, tras hechos de agresión presuntamente cometidos contra su esposa y un menor de 11 años. Permanecerá en prisión preventiva justificada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 04:52 PM.