Prisión preventiva para acusado de tentativa de feminicidio y violación en Nogales

Luego de agredir físicamente en múltiples ocasiones a su pareja a quien obligó a tener relaciones sexuales, un residente de la colonia Lomas de Anza fue detenido y vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, violación y violencia familiar.
Tras una investigación desarrollada con perspectiva de género por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) permitió llevar ante un Juez una serie de hechos de violencia física, sexual y psicológica atribuidos a Jorge Ernesto “N”, de 29 años, quien fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada en Nogales.
El imputado enfrenta cargos por feminicidio agravado en grado de tentativa, violación y violencia familiar en dos hechos, cometidos presuntamente contra su esposa, de identidad reservada, de 30 años, además de violencia familiar en perjuicio de un menor de 11 años, también de identidad protegida.
Las investigaciones establecen que el 17 de enero de 2026, en un domicilio de la colonia Lomas de Anza, el imputado golpeó, arrastró y sujetó del cuello a la mujer con la intención de privarla de la vida. La agresión cesó por la intervención del menor, quien intentó auxiliarla y también habría sido golpeado por el señalado.
En un segundo hecho, ocurrido el 20 de junio, Jorge Ernesto “N” sometió sexualmente a la víctima mediante violencia física, amenazas de muerte y el uso de un objeto punzocortante, vulnerando su libertad, seguridad y autonomía sexual.
Los datos de prueba incorporan además otros episodios registrados el 4 de agosto y 5 de septiembre, en los que la víctima habría sido objeto de nuevas agresiones físicas, verbales y psicológicas, dentro de un contexto reiterado de control, amenazas y violencia en la relación de pareja.
Ante la solidez de los datos presentados por el Ministerio Público, el Juez resolvió vincular a proceso a Jorge Ernesto “N” por todos los delitos señalados y mantenerlo bajo prisión preventiva justificada.