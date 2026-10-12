Ramón Valenzuela confirma su participación en el proceso interno de Morena en Nogales

El regidor Ramón Valenzuela Félix confirmó que participará en el proceso interno de Morena para la designación del coordinador municipal en Nogales, una de las plazas más disputadas rumbo a 2027.
En entrevista, adelantó que se registrará en los próximos días dentro del periodo oficial del 8 al 18 de octubre, una vez que analice a detalle la convocatoria.
Valenzuela Félix explicó que, en sus recorridos como regidor, se ha dado cuenta de que aún hay muchas cosas por hacer en beneficio de la comunidad, y es por ello la decisión de participar, para darle continuidad y solución a esas necesidades que ha recogido en territorio.
Además, el edil fronterizo señaló: “Yo solo esperaba los tiempos, y sí efectivamente me registraré los próximos días para entrar en el proceso de selección”, aseguró.
Valenzuela Félix podrá competir sin separarse del cargo, amparado en el inciso 6 de la convocatoria que permite a presidentes, síndicos, regidores y diputados entrar al proceso sin solicitar licencia.