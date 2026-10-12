Ramón Valenzuela confirma su participación en el proceso interno de Morena en Nogales

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El regidor anunció que se registrará en los próximos días para buscar la coordinación municipal del partido, dentro del periodo establecido del 8 al 18 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/10/2026 11:45 AM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 11:49 AM.