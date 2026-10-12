Reunirá Nogales a comunidades indígenas en el 4.º Encuentro Cultural para compartir sus tradiciones

Como un encuentro de hermandad entre tribus, en donde se compartirán sabidurías ancestrales, danzas, rituales sagrados y lenguas, caracterizó Adrián Cruz, Cobanaro de la comunidad Yoremes Mayos de Nogales, Sonora a lo que será el 4to encuentro cultural indígena, el cual se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en el centro cultural Los Nogales.
El líder tribal mencionó que en esta ocasión se contará con la presencia especial de la Santísima Trinidad del Centro Ceremonial de la Loma de Etchoropo, Huatabampo, Sonora, con la cual se realizará una peregrinación previa al evento desde la Catedral, para llegar al sitio de este festejo en las instalaciones del IMFOCULTA, alrededor de las 13:00 horas.
Es un momento de hermandad donde vamos a vivir nuestros usos y costumbres de diferentes tribus y etnias que están asentados en Nogales y visitantes que nos acompañan en ese mismo día. Vamos a tener participación de diferentes tribus, tanto de la danza, la lengua materna, rituales sagrados, entre otras cosas. Lo importante también es que vamos a tener artesanía, vamos a tener también la comida tradicional de cada tribu y pues algo bonito para el próximo sábado, mencionó el Cobanaro.
Invitarlos para que se vengan a vivir un poquito nuestros usos y costumbres. Para recordar en aquellos tiempos donde estaban nuestros pueblos que ya tenemos nuestro uso y costumbre aquí en Nogales, que ya llevamos a cabo lo que son nuestras tradiciones. Si se quieren unir a esta pequeña comunidad Yoreme Mayo Nogales, están las puertas completamente abiertas, manifestó.