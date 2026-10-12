Reunirá Nogales a comunidades indígenas en el 4.º Encuentro Cultural para compartir sus tradiciones

...

El próximo 17 de octubre, el Centro Cultural Los Nogales reunirá a representantes de distintas comunidades indígenas para compartir sus lenguas, danzas, artesanías y gastronomía tradicional. La jornada incluirá una peregrinación y continuará con una velación tradicional durante la noche

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 12/10/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 12/10/2026 04:29 PM.