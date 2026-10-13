¡15 años formando sueños! El Club de Niños y Niñas transforma vidas en Nogales

El Club de Niños y Niñas de Sonora cumple 15 años de labor constante y dedicada en la ciudad fronteriza de Nogales, periodo en que han logrado consolidar un refugio seguro para el desarrollo integral de la infancia y adolescencia local, aseguró la directora de la institución, Esthela Sepúlveda, al destacar el impacto social positivo que la asociación genera diariamente en su entorno.
Sostuvo que por estas instalaciones pasaron cientos de menores que hoy son adultos responsables y formados con buenos valores, al asegurar que muchos padres de familia, quienes alguna vez fueron beneficiarios de estos programas, ahora llevan a sus propios hijos al club con plena seguridad; esto demuestra la confianza ciudadana en un proyecto diseñado específicamente para alejar a la juventud de los peligros de la calle.
Bajo el lema “el lugar ideal para crecer”, las y los instructores guían a los asistentes para descubrir sus verdaderos talentos, expresó la directora, al relatar el caso de una niña que acudió inicialmente por las clases de danza y terminó con una cinta roja en la disciplina de taekwondo; otros jóvenes descubrieron una profunda vocación musical tras probar actividades totalmente diferentes en sus primeros días.
La transformación personal es un aspecto evidente en cada integrante asiduo a las actividades del club, con la premisa de niñas y niños que llegan con una actitud tímida, logran desenvolverse con seguridad y hacen nuevos amigos en poco tiempo. Resaltó que, el personal docente observa de cerca cómo las habilidades sociales y emocionales de los pequeños mejoran significativamente con el paso de las semanas.
Las instalaciones, ubicadas en el sector de Lomas de Anza, mantienen sus puertas abiertas para recibir a la niñez de toda la localidad, al participar y sumarse menores de colonias como San Miguel, Bellotas, Lomas del Sol y Romanza que asisten puntualmente a este centro de esparcimiento y aprendizaje; a pesar de las distancias en la ciudad, la institución permanece firme en su compromiso de proteger, guiar y educar a las nuevas generaciones.