Bebidas Refrescantes de Nogales, Marca de Confianza 2026

En su XIX Edición Nacional de Calidad LAQI Impact Summit México 2026, dentro del marco de la entrega del reconocimiento nacional de calidad en la categoría de excelencia "Premio Marca de Confianza 2026", bajo la certificación Q-ESG Certificación, es con inmensa satisfacción que Latin American Quality Institute (LAQI) comunica que BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES, S.A.P.I. DE C.V. ha recibido el más alto distintivo de calidad entregado en México, “Premio Marca Confianza 2026”, un homenaje exclusivo destinado a las organizaciones que, a lo largo de los años, han mantenido un estándar ejemplar de excelencia, ética y compromiso con el desarrollo sostenible.
El Premio Marca de Confianza, es el más alto reconocimiento nacional otorgado por LAQI que distingue a las empresas que no solo han alcanzado el éxito, sino que han sabido sostenerlo con integridad, coherencia y reputación — transformando la confianza en su activo más valioso.
En el encuentro latinoamericano, celebrado el 20 de agosto de 2026, en Hotel Sheraton María Isabel de CDMX, no solo se reconoció a Bebidas Refrescantes de Nogales, como empresa con Marca de Confianza, sino que también se entregó un reconocimiento que certifica, que el C.P. Manuel Guadalupe Castro Grajeda, Gerente General de la empresa, ha demostrado un óptimo desarrollo en la gestión del conocimiento, el liderazgo y la innovación empresarial, mediante la adecuada aplicación del Modelo de Excelencia LAEM, condecorándolo como Empresario del Año 2026.
Ser galardonada con el Premio Marca de Confianza es un privilegio reservado a un selecto grupo de marcas latinoamericanas que inspiran credibilidad y construyen valor de forma continua. La presencia de BEBIDAS REFRESCANTES DE NOGALES, S.A.P.I. DE C.V. en esta edición representa la consolidación de una historia de liderazgo, solidez y reputación, reconocida públicamente por la comunidad LAQI.
Líderes empresariales de toda América Latina se reunieron para celebrar a las organizaciones que inspiran, generan impacto y personifican el verdadero sentido de la Responsabilidad Total.
Orgullosamente la familia Coca-Cola