Bebidas Refrescantes de Nogales, Marca de Confianza 2026

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La compañía recibió el Premio Marca de Confianza 2026 en la XIX Edición Nacional de Calidad LAQI Impact Summit México. Durante la ceremonia, Manuel Guadalupe Castro Grajeda fue reconocido como Empresario del Año 2026 por su desempeño en gestión, liderazgo e innovación empresarial, de acuerdo con la organización

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 06:16 AM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 07:20 AM.