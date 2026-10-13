Capacitan a docentes de Nogales para prevenir delitos desde las familias

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Maestros de primaria participaron en el taller “Prevención del Delito desde la Familia”, donde abordaron temas como violencia familiar, adicciones y deserción escolar. La estrategia municipal busca llevar herramientas preventivas a 10 mil familias nogalenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 01:05 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 01:15 PM.