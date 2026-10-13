Capacitan a docentes de Nogales para prevenir delitos desde las familias

Docentes de nivel primaria participaron en el taller “Prevención del Delito desde la Familia”, una estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Nogales para fortalecer desde los hogares y las comunidades escolares las herramientas de prevención y atención oportuna de factores de riesgo.
La actividad fue organizada por la Subdirección de Prevención del Delito, en coordinación con la Organización Mundial por las Familias, y estuvo encabezada por la subdirectora de Prevención del Delito, psicóloga Melissa Carolina Encinas, y el representante de la organización, Karim Castro.
Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la violencia familiar, las adicciones, la deserción escolar y otros factores que pueden afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Melissa Carolina Encinas destacó que trabajar con docentes permite ampliar el alcance de la prevención, al reconocer el papel que desempeñan como vínculo cercano entre las escuelas y las familias.
La prevención comienza en casa, pero también se fortalece desde las escuelas. Cuando madres, padres, docentes e instituciones trabajamos de manera coordinada, tenemos mayores herramientas para detectar a tiempo los factores de riesgo y acompañar de mejor manera a nuestras niñas, niños y adolescentes, expresó.
No se trata solamente de reaccionar ante una problemática, sino de generar condiciones que permitan prevenirla. Queremos familias más informadas, con mayor comunicación y con herramientas para construir entornos seguros y saludables, señaló Encinas.
Encinas resaltó que alcanzar esta meta requiere la participación conjunta de instituciones, organizaciones sociales, escuelas y ciudadanía.
La construcción de paz es una tarea compartida. Por eso estamos llevando este proyecto a distintos sectores de la comunidad, sumando esfuerzos para que la prevención llegue a más hogares nogalenses, puntualizó.