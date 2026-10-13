¡A correr entre colores! Invitan a la primera Color Run por la niñez de Nogales

El Club de Niños y Niñas de Sonora lanzó la convocatoria para su primera carrera “Color Run”, programada para el próximo sábado 17 de octubre en la ciudad de Nogales desde la plaza Miguel Hidalgo. Esta actividad deportiva y recreativa tiene el propósito principal de celebrar el decimoquinto aniversario de la institución en esta frontera.
La directora del club, Esthela Sepúlveda, invitó a toda la comunidad a sumarse a esta festividad atlética para apoyar una causa noble de fortalecimiento a las actividades formativas para la niñez que atienden diariamente, principalmente de los sectores Lomas del Sol, Lomas de Anza, Romanza, Misión de Anza, entre otras.
Las actividades comenzarán en la plaza Miguel Hidalgo con ejercicios de calentamiento a las 7:30 horas, al precisar que el banderazo de salida oficial será exactamente a las 8:00 de la mañana en ese mismo punto, con la premisa que esperan una amplia asistencia de familias locales para disfrutar de una mañana llena de color, deporte y sana convivencia.
La competencia cuenta con seis categorías diferentes para integrar a personas de todas las edades, que abarcan desde “mini corredores” de cuatro a siete años, hasta la categoría “senior” para adultos mayores de sesenta años; también hay espacios asignados para competidores junior, juveniles, categoría libre y máster.
La cuota de recuperación es de 250 pesos por participante, al asegurar que las y los interesados pueden registrarse en diversos puntos físicos, como Sonitronies y el despacho contable Integra 723, o mediante un formulario digital disponible en la página oficial de Facebook. Además, los organizadores habilitaron el número de WhatsApp 631 109 0185 para facilitar las inscripciones a distancia, aunque también habrá registros el mismo día del evento desde las siete de la mañana.
Esthela Sepúlveda informó que los fondos recaudados por concepto de inscripciones se destinarán íntegramente al mantenimiento de las instalaciones y los programas de la asociación. Con este apoyo económico, el club garantiza la continuidad de sus clases gratuitas de taekwondo, danza, gimnasia, música, deportes, pintura y computación para los menores. Así, la carrera no solo promueve la salud física comunitaria, sino que asegura un espacio seguro para la niñez.