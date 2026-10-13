¡A correr entre colores! Invitan a la primera Color Run por la niñez de Nogales

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El Club de Niños y Niñas de Sonora celebrará sus 15 años con una carrera familiar desde la plaza Miguel Hidalgo. La inscripción cuesta 250 pesos y lo recaudado apoyará sus programas formativos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/10/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 04:02 PM.