Expo Bacanora 2026 deja más de 500 mil pesos de derrama económica en Nogales

Con una asistencia superior a las 20 mil personas durante los días 9 y 10 de octubre, una derrama económica de más de 500 mil pesos entre comercios y participantes, además de saldo blanco en materia de seguridad, concluyó con resultados positivos la quinta edición de la Expo Bacanora 2026.
Durante dos días, familias de Nogales y visitantes de ambos lados de la frontera disfrutaron de una amplia oferta gastronómica, comercial, cultural y artística, en un espacio que permitió a productores de bacanora promover y comercializar esta bebida con denominación de origen, además de generar nuevos vínculos con establecimientos locales.
El alcalde Juan Francisco Gim Nogales destacó que uno de los principales resultados fue la respuesta de la ciudadanía y la coordinación entre autoridades, productores, comerciantes y organismos empresariales, lo que permitió consolidar un evento que continúa creciendo y que genera beneficios directos para la economía local.
Fueron dos días de mucha actividad, de convivencia familiar y de promoción de uno de los productos que representan la identidad de Sonora. Más de 20 mil personas disfrutaron esta Expo Bacanora y, además de la fiesta y la cultura, dejamos resultados económicos importantes para comerciantes, hoteles, productores y prestadores de servicios, expresó.
Además del resultado inmediato en ventas, la Expo Bacanora permitió fortalecer la relación entre productores y el sector comercial de Nogales, abriendo oportunidades para que esta bebida sonorense tenga una mayor presencia en restaurantes, establecimientos, menús y propuestas de coctelería de la ciudad.
Lo más importante es que la Expo no termina con estos dos días. Estamos generando condiciones para que los productores encuentren nuevos espacios de comercialización y para que nuestros restaurantes y comercios incorporen el bacanora dentro de su oferta. Eso significa darle continuidad al evento y convertirlo en oportunidades de negocio, señaló Pérez Chávez.
Al respecto, el comisario general de Seguridad Pública Municipal, Luis Arturo Corrales Ley, destacó que la planeación anticipada y la presencia preventiva permitieron que el evento se desarrollara sin incidentes mayores.
Desde la Mesa de Seguridad establecimos una estrategia de prevención y vigilancia para acompañar el desarrollo de la Expo Bacanora. El resultado fue saldo blanco durante los dos días, lo que habla de una buena coordinación entre las corporaciones y, también, del comportamiento responsable de las familias que acudieron, señaló Corrales Ley.
Cuando existe coordinación y prevención podemos ofrecer eventos seguros para las familias. Nuestro reconocimiento también es para la ciudadanía, porque su participación y colaboración fueron fundamentales para que esta celebración concluyera en completo orden, expresó.
Queremos que Expo Bacanora siga creciendo, pero sobre todo que cada edición deje algo más para Nogales: mayor actividad económica, oportunidades para nuestros comerciantes, promoción para nuestros productores y espacios donde las familias puedan convivir con tranquilidad. Ese es el resultado que buscamos y el que hoy podemos destacar, puntualizó el presidente municipal.