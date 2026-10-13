Expo Bacanora 2026 deja más de 500 mil pesos de derrama económica en Nogales

...

La quinta edición de la Expo Bacanora reunió a familias de ambos lados de la frontera los días 9 y 10 de octubre, con una derrama económica superior a los 500 mil pesos. El evento también abrió oportunidades comerciales para productores y negocios locales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 11:44 AM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 12:15 PM.