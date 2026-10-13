Hallan a joven sin vida y con signos de violencia en la colonia Esperanza

El cuerpo de un hombre con signos de violencia fue localizado sin vida dentro de un domicilio en aparente estado de abandono ubicado en la colonia Esperanza en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública el deceso podría tratarse por una posible sobredosis, sin embargo, la fiscalía del estado investiga las casusas pos las evidentes lesiones.
El reporte policial detalla que fue a las 17:42 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Ecuador y Caracas de la colonia señalada donde reportaban a una persona sin sentidos.
En el sitio les informaron que una casa en estado de abandono se encontraba una persona del sexo masculino aparentemente sin vida, por lo que al llegar los paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Al sito acudió una mujer quien dijo a las autoridades que era hermana de quien en vida llevara el nombre de José M. de 24 años, quien les informó que momentos antes recibió una llamada telefónica señalándole que su hermano se encontraba aparentemente golpeado en dicho domicilio por lo que se trasladó a buscarlo.
Por tal motivo el sitio fue acordonado y asegurado hasta la llevada de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias, finalmente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local.
Se espera que se la FGJE de Sonora quienes determines tras pruebas científicas el motivo del deceso.