Hallan a joven sin vida y con signos de violencia en la colonia Esperanza

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José M., de 24 años, fue localizado en una vivienda aparentemente abandonada. La Fiscalía de Sonora investiga las lesiones y determinará mediante pruebas científicas la causa del fallecimiento

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/10/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 04:46 PM.