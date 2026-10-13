Mujeres de Nogales fortalecen la paz y aprenden a emprender con talleres de coronas

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Integrantes de las redes “Las Flores” y “Mujeres Fuertes”, de la colonia Luis Donaldo Colosio, participaron en actividades artesanales que fomentan la convivencia, el apoyo mutuo y la autonomía económica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 04:49 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 04:52 PM.