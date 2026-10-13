Mujeres de Nogales fortalecen la paz y aprenden a emprender con talleres de coronas

En apoyo al trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz), trabajan diariamente en el fortalecimiento del tejido social en colonias focalizadas de Nogales.
El grupo tiene el propósito de promover la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz y resolución de conflictos en comunidades y municipios, así como impulsar la prevención social de la violencia.
Saúl de la Torre Soria, coordinador regional del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en Nogales, informó que constantemente se fortalecen las redes conformadas por verdaderas agentes de cambio a través de la impartición de talleres que combinan el desarrollo de habilidades con lugares de encuentro y diálogo.
Como ejemplo de ello, las integrantes de las redes “Las Flores” y “Mujeres Fuertes” de la colonia Luis Donaldo Colosio participaron en talleres de elaboración de coronas, actividades que trascienden lo artesanal para convertirse en espacios de empoderamiento, grupos de apoyo, exploración de oportunidades de emprendimiento y autonomía económica para las participantes.
Previo al Día de Muertos, ambas redes, durante las reuniones donde se abordan temas relacionados con la seguridad en su sector habitacional, aprendieron a elaborar coronas de flores para ofrecer a sus fieles difuntos o comercializar.