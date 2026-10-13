¡Nogales reabrirá su frontera ganadera! Prevén más exportaciones a Estados Unidos

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa Valenzuela, en conferencia de prensa encabezada por el Gobernador Alfonso Durazo en Hermosillo, anunció la próxima reapertura de la Estación Cuarentenaria de Nogales; esta medida permitirá un incremento significativo en la exportación de ganado en pie hacia los Estados Unidos.
Hoy por hoy ya eso ya se superó, Estados Unidos ya mostró el interés por reabrir la frontera de Nogales, necesitamos dos fronteras, sí o sí, pues porque un problema de cualquier tipo en una cuarentenaria se cierra y hay un tiempo indefinido que un protocolo marca, necesitamos la otra frontera para que no se suspenda la exportación. En ese sentido, ya está claro, Nogales se va a reaperturar y en el tema de la carne es otro tema, porque obviamente las cuarentenarias son para exportar ganado en pie solamente, dijo.
Expuso que, autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) revisaron recientemente las instalaciones de Nogales, para confirmar su disposición para la reapertura, lo que generó alta expectativa para productores sonorenses.
El presidente de la Unión Ganadera mencionó que Estados Unidos está en colaboración en la erradicación del gusano barrenador del ganado, al implementar la dispersión de mosca estéril vía aérea en el área de Nacozari, donde se registró un caso de esta plaga.