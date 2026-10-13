¡Nogales reabrirá su frontera ganadera! Prevén más exportaciones a Estados Unidos

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La reapertura de la Estación Cuarentenaria de Nogales se estima en un plazo de 10 días; productores prevén que el cruce aumente a mil 500 cabezas de ganado diarias

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/10/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 04:30 PM.