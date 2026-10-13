¡Prepara la mochila! Invitan a jornada de campismo y senderismo en El Cíbuta

...

El próximo 24 de octubre se realizará la segunda jornada de campismo y senderismo en el ejido El Cíbuta, con actividades para disfrutar en familia y convivir con la naturaleza. La cuota de recuperación será de 100 pesos para adultos y 50 pesos para menores de 12 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/10/2026 01:15 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 01:33 PM.