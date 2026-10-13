¡Prepara la mochila! Invitan a jornada de campismo y senderismo en El Cíbuta

La Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Nogales, en coordinación con la Comisión de Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales del Cabildo, trabaja en la organización de la segunda jornada de campismo y senderismo en el ejido El Cíbuta, que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre.
Aunque los horarios aún están por definirse, de manera tentativa se contempla iniciar las actividades a partir de las 17:00 horas, en un predio cercano al río Bambuto, que atraviesa esta comunidad rural.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Comunidades Rurales, Olga Lydia Cabrera Altamirano, informó que familias de ambos Nogales han mostrado interés en participar, luego de la respuesta obtenida durante la primera edición realizada meses atrás.
Estamos invitando a más personas a que formen parte de esta actividad, que representa una oportunidad para fortalecer la salud física, la convivencia y la unión familiar, ya que madres, padres, hijas e hijos pueden disfrutar juntos del campismo y el senderismo en un entorno natural con abundante vegetación, explicó la regidora.
Queremos que las familias conozcan y disfruten estos espacios naturales de nuestro municipio y, al mismo tiempo, que esta actividad genere beneficios para quienes habitan en las comunidades rurales, señaló.
Además, habitantes de El Cíbuta y de rancherías aledañas instalarán espacios para ofrecer productos artesanales, alimentos y bebidas elaborados en la región, con lo que también se busca impulsar la economía de las comunidades rurales.
Con esta segunda jornada, el Gobierno de la Ciudad de Nogales promueve actividades de convivencia familiar y contacto con la naturaleza, al tiempo que fortalece la promoción de las comunidades rurales y sus productos locales.