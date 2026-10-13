Santa Cruz reconoce falta de respuesta en emergencia obstétrica y busca paramédicos

En respuesta a la reciente emergencia obstétrica que evidenció la vulnerabilidad de los servicios de salud en la región, la presidenta municipal de Santa Cruz, la Profesora Lupita Salomón, emitió un posicionamiento oficial en el que reconoció que el municipio no pudo atender el llamado de auxilio de la familia afectada, y anunció acciones inmediatas para resolver el déficit de personal prehospitalario.
“Lamentablemente, en esta ocasión no fue posible atender la solicitud”, admitió la alcaldesa, en referencia directa al caso de la joven madre que, tras sufrir complicaciones por retención de placenta en un parto natural, tuvo que ser trasladada de urgencia en un vehículo particular y escoltada por la Policía Estatal de Mando Coordinado hasta ser interceptada por la Cruz Roja en los límites con Nogales.
En su mensaje a la comunidad, la Profesora Salomón explicó que el problema no radica en la falta de equipamiento, sino en la carencia de recurso humano calificado. Detalló que el municipio sí cuenta con una ambulancia asignada al Centro de Salud, misma que en diversas ocasiones ha brindado apoyo realizando traslados incluso hasta la ciudad de Hermosillo, sin embargo, operar la unidad sin los perfiles adecuados representa un peligro para la ciudadanía.
Entendemos la preocupación que genera una emergencia. Nuestro compromiso es seguir buscando soluciones y trabajar con responsabilidad, sin poner en riesgo a los pacientes, expuso la edil.
La convocatoria busca cubrir dos áreas críticas, primero con operadores de vehículos de emergencia con personas comprometidas que puedan capacitarse para el manejo técnico y adecuado de la ambulancia del Centro de Salud y atención prehospitalaria desde la integración de personal capacitado como paramédico, cuya función será vital para estabilizar y acompañar a los pacientes durante los traslados de urgencia hacia hospitales de mayor nivel en Nogales o Cananea.
Nuestro objetivo es claro: que la ambulancia esté al servicio de quien la necesite, con personal preparado y en condiciones de brindar una atención segura y oportuna. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestra comunidad, puntualizó la presidenta municipal.