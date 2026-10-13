Santa Cruz reconoce falta de respuesta en emergencia obstétrica y busca paramédicos

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La alcaldesa Lupita Salomón admitió que el municipio no pudo atender el llamado de auxilio de una joven madre y anunció una campaña para reclutar operadores de ambulancia y personal prehospitalario

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 13/10/2026 03:33 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 03:37 PM.