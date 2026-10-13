Trabajadores del IMSS protestan por salarios, falta de personal e insumos en Nogales

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Nogales, Sonora, asegura que las manifestaciones de sus compañeros realizadas en esta frontera y a nivel nacional son genuinas y responden a un liego petitorio que no solo abarca su inconformidad por el aumento al salario.
Itzel Bojórquez Valdés, Representante Seccional, del sindicato a nivel estado, explicó la situación que ha derivado en las manifestaciones pública de los trabajadores agremiados.
Las marchas que se están haciendo es porque no están de acuerdo con el aumento salarial, que hace un mes nosotros tuvimos un congreso, bueno hubo dos, uno que fue salarial y otro extraordinario que fue estatutario, nosotros nos regimos por el contrato colectivo y por los estatutos, entonces cada año nosotros tenemos congresos y este año le tocó salarial, donde en cierto punto sí hubo un desacuerdo.
El porciento que se les dio, no se les hace el justo, pues se fueron a dos conceptos, que es el concepto 002, que nos marca que es el sueldo base y el concepto 011, que es ayuda para la renta, entonces hubo otro concepto ahí que fue el que estuvo más desacuerdos los trabajadores, que es una aportación a la FORE, que en cierto caso, pues no es como que se les quite o que se les vaya de su sueldo a ese concepto, es un concepto que el patrón lo pone para nuestro fondo de ahorro.
El porciento que se les dio, no se les hace el justo, pues se fueron a dos conceptos, que es el concepto 002, que nos marca que es el sueldo base y el concepto 011, que es ayuda para la renta, entonces hubo otro concepto ahí que fue el que estuvo más desacuerdos los trabajadores, que es una aportación a la FORE, que en cierto caso, pues no es como que se les quite o que se les vaya de su sueldo a ese concepto, es un concepto que el patrón lo pone para nuestro fondo de ahorro.
Aseguró que todos sus compañeros son libres de expresarse ya que sus peticiones son genuinas y siempre han sido escuchados sin represalias.
Todos son libres de expresión, totalmente, y de hecho nosotros, o sea, no estamos en contra de que ellos expresen lo que sienten, al contrario, estamos con ellos. No, jamás, nunca, nuestro secretario general es lo que nos dice Joel Cárdenas, siempre ha sido transparente y legal y jamás, nunca ha habido represalias para nadie.
El día de mañana es muy importante en cuanto a resultados y movimientos mañana se va haber votaciones, van a estar dos casillas, ahí va a haber, pues es más que nada para ver ya en global todo, si estamos de acuerdo o no, y esto pues se iría a huelga o no se iría a huelga.
Si aceptamos nosotros, si es un sí, pues sería aceptar lo que nos están dando de salario el aumento, y si no, pues ya son otras bases.
Si aceptamos nosotros, si es un sí, pues sería aceptar lo que nos están dando de salario el aumento, y si no, pues ya son otras bases.
La Casa Sindical es de todos los trabajadores, bienvenidos sean todos, los escuchamos, de hecho, viendo el miércoles, jueves pasado, Los escuchamos, el pliego que nosotros le dijimos que si traían algo para darnos, un escrito o una petición, pues no, dijeron que eran apoyo a los que estaban representando en México, lo entendemos también, pues porque ellos también ya saben que eso es base, un diálogo y en una mesa, qué es lo que se hace.
Entonces, no nos dieron nada, los escuchamos, aquí estuvimos con ellos, igual la Casa Sindical es de todos los trabajadores, bienvenidos sean, no tenemos ningún problema y estamos con ellos.
Entonces, no nos dieron nada, los escuchamos, aquí estuvimos con ellos, igual la Casa Sindical es de todos los trabajadores, bienvenidos sean, no tenemos ningún problema y estamos con ellos.