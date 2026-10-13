Trabajadores del IMSS protestan por salarios, falta de personal e insumos en Nogales

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Itzel Bojórquez Valdés, representante seccional del sindicato en Sonora, respaldó las manifestaciones y explicó que las inconformidades van más allá del aumento salarial. La consulta nacional definirá si aceptan la propuesta o avanzan hacia otras medidas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 13/10/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 13/10/2026 04:59 PM.