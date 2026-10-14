Angélica Burgos lleva el mensaje de Morena casa por casa en Nogales

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación recorrió la colonia Colosio junto con militantes para distribuir el periódico Regeneración y dialogar con los vecinos sobre la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 11:22 AM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 11:25 AM.