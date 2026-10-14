Angélica Burgos lleva el mensaje de Morena casa por casa en Nogales

Al recorrer las colonias de nuestra frontera compartiendo la información del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se fortalece la presencia y la fuerza del instituto político en Nogales, informó Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, junto con un grupo de militantes guindas, visitó a los vecinos de la colonia Colosio, entregando el periódico Regeneración, órgano de difusión de Morena.
Estamos muy contentos por el recibimiento que nos brindan los residentes de esta colonia...porque nos preguntan sobre los avances de la Cuarta Transformación e informamos de lo que estamos haciendo en este momento, indicó.
Es importante que la ciudadanía se entere del interés a título personal, destacó, del registro hecho ante las instancias partidistas como aspirante a la coordinación municipal de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
Como militantes activos de Morena, tenemos un gran compromiso con el partido y con nuestro movimiento...por ello estamos trabajando en la unidad para fortalecer la presencia de Morena en las colonias, expresó.