Busca Cabildo fortalecer la Protección Civil en Sonora con reforma a la Ley 161

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El Cabildo de Nogales aprobó impulsar cambios a la legislación estatal para reforzar la prevención de riesgos, profesionalizar al personal operativo y mejorar la atención de emergencias

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/10/2026 12:08 PM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 12:12 PM.