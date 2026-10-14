Busca Cabildo fortalecer la Protección Civil en Sonora con reforma a la Ley 161

Una aprobación que dará una mayor cantidad de herramientas a la protección civil en Sonora tuvo lugar el martes en el Ayuntamiento de Nogales, en una sesión extraordinaria de Cabildo, encabezada por la síndica de la comuna, Edna Elinora Soto Gracia, a nombre del presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales.
De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, promueve la reforma de la Ley 161 de la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual obedece a la necesidad de contar con estrategias preventivas y de emergencia más eficaces ante los incidentes registrados a lo largo de los años en la región.
Hemos vivido en los últimos años y meses, hemos vivido una serie de eventos que nos muestran que la legislación que tenemos actualmente no es lo suficientemente fuerte y sólida para poder garantizarnos el hecho de que se atiendan los temas de protección civil de una manera por demás segura, mencionó Sedano Ruiz.
Comentó que en lo local, la oficina preventiva ya ha comenzado a incrementar su capacidad, con una suma de elementos permanentes, además de mejoras operativas, con la promesa de contar con un mayor número de vehículos en el 2027.
Por supuesto que el Cabildo actual o el futuro habrá de hacer las modificaciones y las actualizaciones al manual de operación con el propósito de que vayan a la par con las disposiciones legales que se establezcan en la Ley de Protección Civil y en la reglamentación que se pudiera modificar, indicó.