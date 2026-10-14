Derrapa en motocicleta que presuntamente robó; video se vuelve viral en Nogales

...

El accidente ocurrió en el bulevar Los Álamos, casi esquina con Palo Verde. En redes sociales, un repartidor señaló que el conductor supuestamente había robado la unidad; hasta el momento no se ha confirmado si fue detenido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 04:23 PM.