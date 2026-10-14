Derrapa en motocicleta que presuntamente robó; video se vuelve viral en Nogales

En redes sociales se evidenció el accidente de un presunto ladrón que derrapó en una motocicleta que se acababa de robar sobre el bulevar Los Álamos en Nogales, Sonora.
A pesar de que se llevó a cabo el reporte a las autoridades no se ha dado a conocer si el sujeto accidentado fue detenido en el lugar. Por lo que se desconoce si la versión que de otro motociclista que lo seguía tras el robo fue confirmada.
En el video que se hace viral se observa que los hechos ocurrieron sobre el bulevar señalado casi esquina con la calle Palo Verde de la colonia Los Álamos.
En las imágenes, grabadas por un transeúnte, se escucha al hombre quejarse de dolor mientras permanece en el suelo. De manera preliminar, se señala que podría presentar una posible fractura en una de sus extremidades inferiores, aunque no se cuenta con información médica que confirme la lesión.
Durante la grabación, un repartidor de la plataforma Rappi señala que el individuo presuntamente se había robado la motocicleta, el video a generado reacciones entre los usuarios debido al aumento del robo de motocicletas en esta frontera de Nogales.