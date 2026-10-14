Detienen a hombre acusado de golpear y amenazar a su expareja en Nogales

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El hombre, de 25 años, fue arrestado por la Policía Municipal en la colonia Luis Donaldo Colosio, luego de que la mujer denunciara presuntas agresiones físicas y verbales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 04:37 PM.