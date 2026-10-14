Detienen a hombre acusado de golpear y amenazar a su expareja en Nogales

Una persona ebria señalada de agredir a golpes a su ex pareja fue detenida por la policía municipal en hechos ocurridos en la colonia Luis Donaldo Colosio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:10 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Luis Donaldo Colosio donde reportaban un caso de violencia familiar.
Al estar constituidos en el domicilio observaron a una pareja que discutían, la mujer al ver a los agentes le señaló a su agresor quien dijo se trata de su ex pareja y que momentos antes la agredió verbal y físicamente.
En el acto los agentes procedieron a la detención de Gibran I. "N" de 25 años de edad, quien al ser detenido realizaba amenazas en contra de su ex pareja, entrevistándose con la reportante quien les manifestó que aproximadamente a las 20:00 horas el hoy detenido llegó a su domicilio a hablar con ella.
Argumentó que su intención fue el de reconciliarse, pero se encontraba en estado de ebriedad, por lo que ella le pidió que se retirara, regresando dos horas después aún más ebrio, sin embargo aceptó a platicar con él, subiéndose ambos a un taxi donde al estar conversando Gibran comenzó a insultarla para posteriormente agredirla.
En ese momento le solicitó al chofer del taxi que la regresara a su domicilio solicitando la presencia de los oficiales, ante lo señalado los uniformados trasladaron a la reportante ante el médico de guardia quien la certificó de sus golpes.
Mientras que el agresor fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.