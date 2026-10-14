Golpean a dos adolescentes en Lomas del Sol; terminan hospitalizados

Dos adolescentes residentes de la colonia Lomas del Sol en Nogales, Sonora, fueron internados en el Hospital IMSS Bienestar luego de ser golpeados por un grupo de jóvenes y el padre de uno de ellos resultando con lesiones de gravedad.
El informe de seguridad pública detalla que fue a las 19:03 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Loma Atardecer de la colonia Lomas del Sol donde reportaban a dos menores lesionados.
Al estar constituidos en el lugar se entrevistaron con quien dijo llamarse Karla, madre de uno de los menores lesionados, quien les manifestó que momentos antes al encontrarse en su casa escuchó gritos observando a su hijo de 16 años y a otro adolescente de 17 años y vecino del lugar quejarse de dolor.
Dijo que ambos le dijeron que otros jóvenes vecinos del lugar y el papá de ellos los habían golpeado, uno de ellos con tu tubo metálico, en ese momento también acudió el padre el otro menor de nombre Guadalupe de 49 años, el cual dijo que al notar la presencia de la ambulancia salió a verificar que sucedía encontrando a su hijo siendo atendido de lesiones.
El informe detalla que ambos menores fueron llevados en la ambulancia al hospital IMSS Bienestar donde fueron valorados con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, mientras los agentes realizaron un recorrido en el sector para la localización de los agresores con resultados negativos.Sobre este caso dicha autoridad informó al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.