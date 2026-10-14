Golpean a dos adolescentes en Lomas del Sol; terminan hospitalizados

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Los menores, de 16 y 17 años, denunciaron haber sido agredidos por varios jóvenes y el padre de uno de ellos. Ambos fueron trasladados al IMSS Bienestar con lesiones que tardan más de 15 días en sanar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 04:42 PM.