Julia Huerta se registra en Morena y refuerza recorridos por colonias de Nogales

La militante de Morena, Julia Huerta, con registro como aspirante a la coordinación del Comité por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales, responde con entusiasmo y disposición a la convocatoria publicada por Morena para Sonora y ratifica su trabajo territorial en favor de la 4T ante la ciudadanía nogalense.
Luego de este paso formal, Julia Huerta reafirmó su compromiso de mantener una estrategia política cimentada en la cercanía ciudadana, intensificando sus recorridos de trabajo y diálogos en sectores clave del municipio, como las acciones de su labor en las colonias Bellavista y Belisario Domínguez.
Con la convicción de fortalecer el proyecto de nación desde la base social, Julia Huerta destacó que se encuentra lista para este proceso y para continuar recorriendo Nogales, con el objetivo de seguir construyendo el “segundo piso de la Cuarta Transformación” desde cada colonia, cada calle y con cada uno de los vecinos; esta dinámica de trabajo continuo refleja su visión de una política territorial auténtica y de contacto directo.
En estricto apego a la convocatoria, la estrategia de la aspirante se centra en las visitas vecinales, el modelo de trabajo “casa por casa” y la realización de reuniones con diversos sectores de la comunidad, que permitirán mantener un diálogo abierto, entregando el mensaje de Regeneración directamente a la ciudadanía.
El proceso interno de selección del movimiento se definirá a través de una encuesta, método para el cual Julia Huerta busca el respaldo ciudadano mediante el trabajo en equipo y una presencia constante en el territorio. Con una disposición de apertura a la suma de otros liderazgos, reiteró que seguirá haciendo lo que más le gusta: platicar con los vecinos y trabajar desde las colonias para consolidar la transformación en Nogales.