Julia Huerta se registra en Morena y refuerza recorridos por colonias de Nogales

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La aspirante a coordinar el Comité por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional afirmó que continuará con visitas casa por casa y reuniones vecinales rumbo al proceso interno de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 10:44 AM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 10:48 AM.