¡Orgullo nogalense! Lourdes García conquista dos oros en torneo internacional de taekwondo

Una mujer miembro del grupo Heptatlón Juvenil obtuvo dos medallas de oro en un torneo internacional de taekwondo celebrado en la Ciudad de México en días pasados.
Se trata de Lourdes Guadalupe García Fuentes, integrante del Heptatlón, quien fue felicitada por la Comisaría de Seguridad Pública de Nogales, Sonora, por su representativa y destacada participación en el torneo internacional “Open Draco 2026”, celebrado el pasado 19 de septiembre en la Universidad Fidel Velázquez, en la Ciudad de México.
García Fuentes obtuvo dos medallas de oro en las modalidades de poomsae (formas) y combate de taekwondo. Participó en la categoría Máster, como cinta roja intermedia, así como en la división de 60 kilogramos en combate, en una competencia que contó con la participación de representantes de Colombia y Panamá.
Este importante resultado se suma a la medalla de bronce obtenida en julio pasado en Cartagena, Colombia, también en la modalidad de combate.
La Comisaría de Seguridad Pública Municipal reconoció su talento, perseverancia y compromiso, valores que representan el espíritu del Heptatlón Juvenil y constituyen un ejemplo para las nuevas generaciones.
Lourdes Guadalupe dijo que busca que su esfuerzo contribuya en poner en alto el nombre de Nogales y demostrar que, con disciplina y determinación, es posible alcanzar grandes metas.