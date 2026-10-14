¡Orgullo nogalense! Lourdes García conquista dos oros en torneo internacional de taekwondo

...

La integrante del Heptatlón Juvenil brilló en el Open Draco 2026, en Ciudad de México, al ganar oro en poomsae y combate

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 14/10/2026 11:11 AM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 11:14 AM.