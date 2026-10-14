¡Pablo Domínguez vuelve a casa! Bombero de Nogales continúa su recuperación

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Tras varias semanas en estado crítico, el oficial fue dado de alta y regresó a Nogales, donde ciudadanos y compañeros lo recibieron con muestras de cariño

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 14/10/2026 10:48 AM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 11:09 AM.