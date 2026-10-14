¡Pablo Domínguez vuelve a casa! Bombero de Nogales continúa su recuperación

Tras varias semanas en estado crítico, el oficial de Bomberos de Nogales, Pablo Erik Domínguez Valencia regresó a casa para continuar su recuperación. Ciudadanos y compañeros de distintas estaciones lo recibieron con emotivas muestras de apoyo. Su evolución favorable permitió que fuera dado de alta después de superar la etapa más difícil de las graves lesiones que sufrió.
Antes de recibir el alta, le retiraron los equipos de respiración asistida y la traqueotomía. El comandante de Bomberos, César Ramón Vélez Hernández, informó que el oficial permanece en su hogar con visitas estrictamente restringidas, como medida preventiva para proteger sus pulmones, todavía debilitados, y evitar infecciones que puedan comprometer su salud.
Gracias a Dios, él está bien y mejora cada día. Todavía le falta mucho para recuperarse al 100%; el proceso es muy lento, pero en unos meses, gracias a Dios, estará completamente recuperado y de vuelta aquí con nosotros, mencionó el comandante Vélez.
Por este motivo, el caso del oficial Domínguez pone de manifiesto del inminente riesgo que representan el manejo de cilindros e instalaciones de gas, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumenta la presión dentro de los tanques, por lo que el jefe de Bomberos reiteró que, a pesar de las graves lesiones que pueden sufrir al atender algún siniestro, los elementos de emergencia mantienen su vocación de servicio a la comunidad.
A la hora de que ya se recuperan al 100%, pues regresan con la misma actitud de siempre, no les importa; ahora sí que no medimos el peligro de lo que ya nos pasó una vez, y si nos vuelve a pasar, pues es lo que nos toca; para eso estamos aquí, que nosotros obviamente no queremos salir dañados de ninguna manera, pero al final de cuentas el trabajo de bomberos es muy riesgoso, mencionó.