Reportan daños a vehículo en la colonia Puesta del Sol

Una mujer con domicilio en la colonia Puesta del Sol en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que fue víctima de daños en su vehículo al cual le quebraron el cristal del lado izquierdo señalando residentes del sector a un vecino como el responsable.
Estos hechos se registraron alrededor de las 18:37 horas cuando elementos preventivos acudieron a la calle del Alba de la colonia Puestas del Sol donde reportaban daños en un vehículo.
En el lugar se entrevistaron con la reportante de nombre Diana de 54 años, la cual les manifestó que momentos antes se percató que su vehículo Nissan Xtrail 2007 de color gris tenía el cristal de la puerta del lado izquierdo quebrado.
Dijo que al preguntar a unos menores que se encontraban en el lugar, señalaron el domicilio de un vecino como el presunto responsable, por lo que ella reportó el hecho a las autoridades. Ante lo sucedido le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.