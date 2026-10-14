Reportan daños a vehículo en la colonia Puesta del Sol

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Una mujer denunció que quebraron el cristal de la puerta izquierda de su Nissan X-Trail 2007. Vecinos del sector señalaron a un residente como presunto responsable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/10/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 14/10/2026 04:28 PM.