Le arrojan un bloque de concreto durante agresión y termina con fractura expuesta

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Un hombre de 30 años fue hospitalizado en Nogales tras denunciar que varios sujetos lo persiguieron y golpearon con un bloque de concreto en una pierna. La lesión fue diagnosticada como fractura expuesta de tibia y peroné

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/10/2026 04:15 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 04:25 PM.