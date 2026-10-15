Le arrojan un bloque de concreto durante agresión y termina con fractura expuesta

Un hombre residente de esta frontera fue agredido por sujetos que le provocaron fractura expuesta de tibia y peroné tras arrojarle un bloque de concreto cuando discutía con su pareja.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 22:55 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar donde reportaban la internación de una persona lesionada de gravedad.
En el lugar se entrevistaron con Damian de 30 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse en compañía con su pareja en su domicilio el cual no proporcionó, discutiendo por celos.
Dijo que en ese momento llegó un vehículo del cual manifestó no recordar características del cual descendieron varios sujetos los cuales le dijeron que se callara, por lo que intentando evitar la confrontación salió corriendo.
Relató que fue perseguido por estas personas, las cuales le arrojaron con un bloque de concreto con la cual le golpearon la pierna, cayendo al suelo, posteriormente su tía lo trasladó al hospital donde fue diagnosticado con fractura expuesta de tibia y peroné, las cuales tardan más de 15 días en sanar.
Según el reporte policial la víctima mención a las autoridades que no era su deseo interponer denuncia alguna sobre los hechos ya que desconoce quiénes son sus agresores.