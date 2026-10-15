Buscadoras de Nogales convocan a familiares de desaparecidos a jornada de ADN

El colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. anunció que se prepara una jornada de toma de muestras de ADN este viernes 16 de octubre, dirigida a familiares de personas desaparecidas en la región para ayudar en las labores de identificación forense.
La recolección se realizará en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora en Nogales, donde se contará con la presencia del Laboratorio Móvil de Inteligencia Científica Forense (CIF); de acuerdo con la información oficial, el horario de atención establecido es de 9:00 a 15:00 horas.
Confirman que el trámite es gratuito y confidencial, de ahí que la convocatoria está abierta exclusivamente para familiares directos, por lo que las personas que pueden acudir a donar su muestra genética son padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana.
El objetivo de esta iniciativa es recopilar perfiles genéticos que faciliten la identificación de cuerpos y restos humanos no reconocidos, para buscar terminar con la angustia de las familias que esperan el regreso de sus seres queridos; para dudas o mayor información, la organización ha habilitado el número telefónico 631 126 5121.
El colectivo dio a conocer que este tipo de iniciativas permiten a las familias aprovechar los avances en la tecnología que dispone de la Fiscalía para avanzar en los procesos comparativos de genética con restos humanos que permanecen bajo resguardo sin identificación o son sustraídos en las constantes jornadas de campo que realizan diversos colectivos en todo Sonora.