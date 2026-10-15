Buscadoras de Nogales convocan a familiares de desaparecidos a jornada de ADN

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Este viernes 16 de octubre se tomarán muestras genéticas gratuitas y confidenciales en la Fiscalía de Sonora, de 9:00 a 15:00 horas, para ayudar a identificar cuerpos y restos humanos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/10/2026 02:08 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 02:12 PM.