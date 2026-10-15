¡Decídete 2026! Universidades y preparatorias mostrarán su oferta educativa en Nogales

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Del 27 de octubre al 6 de noviembre, estudiantes podrán conocer opciones para continuar sus estudios y participar en actividades de ciencia y tecnología en el domo de la Universidad Binacional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/10/2026 02:39 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 02:43 PM.