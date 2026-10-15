¡Decídete 2026! Universidades y preparatorias mostrarán su oferta educativa en Nogales

El Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior de Nogales anunció los detalles de la convocatoria para el evento “Decídete 2026”, cuya iniciativa tiene como objetivo principal presentar la oferta educativa a los estudiantes a punto de egresar de secundaria y preparatoria en la región.
Francisco Gerardo Soto Sandoval, coordinador del Consejo y director de la Universidad Binacional, explicó que el evento reunirá a 11 universidades y 17 preparatorias, tanto públicas como privadas. Las instituciones de educación superior expondrán sus planes de estudio del 27 al 29 de octubre del presente año, mientras que las preparatorias harán lo propio del 3 al 6 de noviembre en las instalaciones del domo de la Universidad Binacional.
Hay algo muy importante en esta edición del Decídete, se ha incluido la Semana de la Ciencia y la Tecnología, de tal manera que desde la semana en la que van a estar las universidades y la siguiente que van a estar las preparatorias, se han incluido proyectos científicos para que puedan estar pues visibles, dijo.
Nada más refrendar nuevamente la invitación, el Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior ya este año llevamos 29 años con esta actividad, su servidor ya tiene 6 años al frente del Consejo Municipal y esto ha sido una responsabilidad de las 11 universidades y 17 preparatorias,
Invitarlos que aprovechen el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el empeño que ponemos cada una de las instituciones para concentrar toda la información, todas las universidades, todas las preparatorias, para que puedan los muchachos revisar todo lo que en sí les interesa y que puedan continuar sus estudios para, ya sea para preparatoria y universidad, indicó.
Invitarlos que aprovechen el esfuerzo, la dedicación y sobre todo el empeño que ponemos cada una de las instituciones para concentrar toda la información, todas las universidades, todas las preparatorias, para que puedan los muchachos revisar todo lo que en sí les interesa y que puedan continuar sus estudios para, ya sea para preparatoria y universidad, indicó.