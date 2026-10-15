¡A demostrar el talento! TecNM Nogales lanza convocatoria para concurso de robots

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Estudiantes podrán competir en las categorías de Sumo Autónomo y Seguidores de Línea durante la Jornada Académica de Ingeniería Electrónica y Semiconductores 2026, programada para el 5 de noviembre

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/10/2026 02:12 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 02:35 PM.