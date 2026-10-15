¡A demostrar el talento! TecNM Nogales lanza convocatoria para concurso de robots

En el marco de crecimiento y consolidación institucional, El Tecnológico Nacional de México campus Nogales, Sonora, lanzó oficialmente la convocatoria para la “Jornada Académica de Ingeniería Electrónica y Semiconductores 2026” y como evento estelar, se convoca a estudiantes a demostrar sus conocimientos en el esperado Concurso de Robots.
Con el firme propósito de impulsar el desarrollo tecnológico, la innovación y el talento en la comunidad estudiantil de la región fronteriza, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales, bajo la dirección de la maestra Sonia Regina Meneses Mendoza, reafirma su liderazgo académico tras la reciente inauguración de su laboratorio de semiconductores, una obra de vanguardia ubicada en el edificio multinacional.
La convocatoria señala que el certamen pondrá a prueba la pericia de estudiantes universitarios mediante dos grandes desafíos técnicos, primero, el Sumo Autónomo (Categoría 3 kg), un espacio donde los desarrolladores pondrán a prueba la fuerza y destreza de sus prototipos en combates de alto nivel. Así como Seguidores de Línea, dividido en las categorías Amateur y Profesional, este reto exige a los participantes diseñar y optimizar la velocidad y precisión de sus robots sobre la pista.
La cita tecnológica está programada para el próximo jueves 5 de noviembre de 2026, en punto de las 16:00 horas y como sede las instalaciones del propio Instituto Tecnológico de Nogales. Cabe destacar que el comité organizador ha establecido el martes 3 de noviembre de 2026 como fecha límite de inscripción para todos los aspirantes.
Para formalizar su registro, los equipos interesados pueden escanear el código QR que aparece en la convocatoria, o bien, acceder directamente al formulario de inscripción y consultar las bases y reglamentos correspondientes a través del enlace institucional proporcionado por el departamento de Comunicación y Difusión.