Ejecutan a dentista a balazos en el estacionamiento de una clínica en Nogales

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El ataque ocurrió en la colonia El Greco, donde la víctima fue localizada sin vida dentro de una camioneta. El presunto agresor huyó a pie y continúa la búsqueda

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/10/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 04:07 PM.