Ejecutan a dentista a balazos en el estacionamiento de una clínica en Nogales

Un médico dentista fue ejecutado a balazos al interior de su camioneta de reciente modelo cuando arribó al estacionamiento de la Clínica Punto Salud ubicada en la colonia El Greco de Nogales, Sonora.
De acuerdo a la información preliminar el ejecutor sería una persona de aspecto joven con sudadera de color gris con gorro quien le disparó en al menos 15 ocasiones para luego huir caminando del lugar.
Este hecho violento se registró minutos antes delas 12:00 del mediodía, del jueves 15 de octubre cuando se informó al 911 sobre las detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de la clínica ubicada sobre la calle Acrópolis de dicho sector.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal quienes confirmaron la presencia de una persona del sexo masculino con múltiples impactos de bala al interior de una camioneta Ford Lobo de reciente modelo de color blanco perlado.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar donde confirmaron que el hombre había perdido la vida a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Por tal motivo el área fue asegurada y acordonada hasta la llegada de las autoridades ministeriales quienes realizaron el levantamiento de evidencias en el lugar posterior ordenaron que el cuerpo fuera llevado a una funeraria local para continuar con los trabajos de ley.
Al llamado se unieron unidades de los diferentes órdenes de gobierno quienes iniciaron con la búsqueda del presunto ejecutor por calles de los diferentes sectores aledaño, sin lograr su ubicación hasta el momento.
Posteriormente el vehículo fue remolcado a los patios del corralón de C5 donde quedó a disposición del Centro de Atención Temprana de la FGJE de Sonora, como parte de la evidencia y de la carpeta de investigación de este crimen.