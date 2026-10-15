Favorece a beneficiarios del Banco de Alimentos redondeo de Soriana

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El Banco de Alimentos invita a participar en la campaña de redondeo en tiendas Soriana, vigente del 11 de octubre al 10 de diciembre. Los recursos ayudarán a comprar productos básicos y preparar despensas para familias en situación vulnerable

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 15/10/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 11:39 AM.