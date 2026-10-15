Favorece a beneficiarios del Banco de Alimentos redondeo de Soriana

El Banco de Alimentos de Nogales invita a la comunidad a participar en la campaña de redondeo y aportación voluntaria en tiendas Soriana, cuyo beneficio inició el 11 de octubre y concluye el 10 de diciembre. Yomara Jacquez Pérez, directora de la institución, explicó que los clientes pueden redondear sus centavos o donar cantidades desde un peso hasta diez mil pesos directo en las cajas.
Expuso que los fondos recaudados benefician de manera directa a mil 200 familias en situación vulnerable que forman parte del padrón de la red de beneficiaros. La directora detalló que el dinero permite cubrir gastos operativos y adquirir productos básicos para que el personal arme despensas con arroz, frijol y otros artículos esenciales para su posterior distribución.
Ante la duda de algunas personas sobre el destino de sus aportaciones, exhortó a la ciudadanía a confiar en esta labor altruista, al resaltar que las puertas de la organización están abiertas para quienes deseen conocer el servicio social y, de esta forma, los contribuyentes pueden verificar el impacto positivo de su ayuda económica.
La operatividad de la asociación abarca 22 puntos de entrega en la zona urbana de Nogales, sus zonas rurales y en municipios aledaños, con rutas de atención que llegan a Magdalena, Santa Ana, San Lázaro y Mascareñas, donde se prioriza zonas con alta necesidad para asegurar el sustento de las personas inscritas en el padrón.
La institución pasó de operar con un solo vehículo y dos colaboradores a tener un equipo formal de ocho personas y un equipo de logística más completo, de ahí que, las personas interesadas en sumarse a la causa pueden acudir a la Prolongación Avenida Álvaro Obregón número 4271, en la entrada sur de la ciudad; también es posible solicitar información detallada a través del número telefónico 631 319 1889.