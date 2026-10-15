Julia Huerta consolida liderazgo territorial rumbo a la coordinación de la Transformación en Nogales

Julia Huerta, militante comprometida del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se consolida como una figura clave tras su registro en la convocatoria interna para encabezar la Coordinación Municipal de Morena en Nogales, Sonora. Su aspiración para liderar la defensa de la transformación y la soberanía nacional está fundamentada en un liderazgo estratégico y en un intenso trabajo a ras de suelo, priorizando el bienestar de las familias nogalenses y la continuidad de los resultados de gobierno.
El posicionamiento de Julia Huerta no es producto de la casualidad, sino de una agenda de trabajo territorial comprobable, donde, a través de su registro público de actividades desde su renuncia voluntaria al encargo de Tesorera del Ayuntamiento de Nogales, Julia Huerta demostró una capacidad de movilización y contacto directo con la ciudadanía en la frontera desde su faceta política.
Los datos que respaldan su cercanía con el pueblo de Nogales incluyen 114 actividades registradas a lo largo de 46 días de presencia en las calles, con más de 7 mil 432 personas atendidas y escuchadas de forma directa con una cobertura territorial de 55 recorridos de barrio y 26 reuniones vecinales en el marco de los “Diálogos por la Transformación”.
Este despliegue estratégico ha permitido a Julia Huerta dialogar con sectores fundamentales para la vida política y social de la ciudad, al precisar que su agenda abarcó desde encuentros con la Organización Mundial de las Familias, jóvenes nogalenses, y trabajadores del transporte local, hasta el intercambio con líderes sindicales y grupos vecinales.
Además, mantuvo una fuerte presencia en la opinión pública a través de 13 participaciones en medios de comunicación y atendiendo 11 invitaciones de la sociedad civil e instituciones.
Julia Huerta ratificó que su proyecto municipal está profundamente alineado y en sinergia con los ejercicios nacionales y estatales de la Cuarta Transformación. Su liderazgo acompañó importantes rutas de los resultados de gobierno, destacando su asistencia al informe de resultados de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Hermosillo y en su cierre de gira en la Ciudad de México.
A nivel estatal y local, reafirmó su compromiso institucional al acompañar el Quinto Informe de Gobierno del Gobernador Alfonso Durazo en Hermosillo, el Segundo Informe del Presidente Municipal Juan Gim Nogales, y la toma de protesta de Lorenia Valles a la coordinación estatal.
Con este firme trabajo territorial y político, Julia Huerta demuestra ser un liderazgo de hechos y resultados, posicionando a Morena desde la frontera de Nogales como un movimiento vivo, organizado y dedicado a garantizar el bienestar y la soberanía de todas las familias.