Julia Huerta consolida liderazgo territorial rumbo a la coordinación de la Transformación en Nogales

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Tras registrarse para buscar la Coordinación Municipal de Morena, Julia Huerta reporta 114 actividades en 46 días, con recorridos por colonias, reuniones vecinales y encuentros con distintos sectores de la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/10/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 11:55 AM.