Llaman a vacunarse ante la llegada del frío; refuerzan apoyo a personas en situación de calle

Con la llegada de las bajas temperaturas el llamado de las autoridades de salud se avoca a la ciudadanía, para promover la vacunación de aquellas enfermedades que por temporada pueden presentarse en los nogalenses, con especial invitación a los adultos mayores y los padres de menores de 5 años, para que completen esquemas o refuercen su protección inmunológica.
La Doctora Dora Alicia Ruelas Armenta, presidenta de la comisión de salud en el cabildo de Nogales y experimentada promotora de las vacunas en la ciudad mencionó, que, si bien el inicio oficial de la jornada nacional se aplazó hasta la próxima semana, es importante que los nogalenses tomen en cuenta el llamado para poder protegerse ellos y los que más quieren.
Recuerden que son los meses estos donde más cuadros respiratorios tenemos, donde más problemas de sistemas respiratorios se presentan por los cambios bruscos de temperatura, el polvo, el aire, todo lo que el otoño, las enfermedades que el otoño nos trae. Entonces, sí, invito a la población para que en cuanto nos llegue la vacuna, acudamos, comentó Ruelas.
Manifestó que hasta el momento se ha podido resguardar a 32 personas, brindándoles refugio, terapias de rehabilitación y acompañamiento antes de que el clima extremo o sus condiciones de salud los ponga en riesgo, de los cuales entre un 30 o un 40 por ciento, han podido reunirse con sus familias, por lo que mencionó se buscarán alianzas con la iniciativa privada, para conseguirles empleo y garantizar una reinserción social segura.
Mucha gente dice que no se puede cuando los ves en la calle como trapeadores todos sucios, con problemas de salud mental, me dicen no se puede, yo no sé qué andas haciendo ahí, pero yo sé que se puede porque tengo la certeza, porque tengo la experiencia y porque les puedo comprobar con ellos que sí se puede hacer algo con ellos, indicó.