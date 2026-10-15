Llaman a vacunarse ante la llegada del frío; refuerzan apoyo a personas en situación de calle

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La regidora Dora Alicia Ruelas Armenta exhortó a adultos mayores y padres de menores de cinco años a completar sus esquemas de vacunación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/10/2026 10:18 AM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 10:29 AM.