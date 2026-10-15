Las “Perradas” y la migración revelan la historia viva de Nogales

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Investigadores de el Colegio de la Frontera Norte analizaron, durante la Feria del Libro Nogales 2026, cómo la música de banda sinaloense y los movimientos migratorios forman parte de la identidad y la memoria de esta ciudad fronteriza

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/10/2026 10:33 AM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 10:36 AM.