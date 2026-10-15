Las “Perradas” y la migración revelan la historia viva de Nogales

En el marco de la Feria del Libro en Nogales 2026, este miércoles las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte (COLEF) abrieron sus puertas al pensamiento crítico, el análisis y la memoria histórica, por medio de una serie de ponencias, en donde se compartió la cultura nogalense de las “Perradas” y un vistazo de cómo se entrelaza la forma de vida fronteriza, la migración y estas expresiones musicales.
Como parte de su participación el investigador del COLEF Igael González, presentó su material “Del éxodo al éxito: músicos, música y migración, donde narró aquello recolectado a principios de la anterior década, lo que era una dinámica de música de banda sinaloense consolidada, que se presentaba en las calles de Nogales en las fechas de mayo, para ofrecer un ritual festivo que se ha perdido con el paso del tiempo.
Profundizó sobre estos eventos musicales, sirven como un mecanismo de reafirmación de la identidad en la comunidad, ya que estas agrupaciones de músicos itinerantes, trabajan además del ritmo en la cultura popular, esto bajo la demanda musical en la frontera, apropiándose de un espacio público y generan una fiesta donde las personas encontraban una válvula de escape necesaria.
Por otra parte, el doctor Israel Ibarra González, manifestó en la necesidad de hacer historia migratoria desde la frontera, a partir de sus medios de comunicación, esto como parte del trabajo que se hace a través del Observatorio de Política Migratoria y Derechos Humanos, preponderando el seguimiento periodístico es fundamental para saber sobre estos movimientos humanos en la ciudad.
Sobre esto el investigador reafirmó que el registro de la migración representa un testimonio importante para la zona, con lo que se puede entender y documentar estas narrativas mediáticas lo cual es una tarea fundamental para construir una memoria histórica que visibilice la profunda complejidad y la constante evolución de esta sociedad fronteriza.