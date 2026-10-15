¡Rechazan aumento salarial! Más del 90% de votos contra la propuesta del IMSS en Nogales

Con un contundente “No”, respondió más del 90 por ciento de los trabajadores del IMSS de esta frontera de Nogales a su consulta nacional, con respecto a sus demandas por inconformidad a su aumento salarial.
La base trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazó en la consulta nacional celebrada el día de ayer la propuesta de incremento salarial del 6.8% (2.9% directo al tabulador y 3.9% en prestaciones) pactada previamente entre la representación sindical y las autoridades del Instituto.
Con este resultado, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) reanudará las mesas de negociación para buscar mejores condiciones contractuales. En la jornada democrática participaron activamente miles de empleados sindicalizados de las distintas unidades médicas y administrativas del país.
En el municipio de Nogales, el descontento con la propuesta salarial se reflejó de manera contundente en las urnas instaladas en las distintas Unidades de Medicina Familiar (UMF) con los siguientes resultados: UMF No. 05 (Antiguo Hospital - Col. Centro): Votos en contra: 445, votos a favor (Sí): 29, votos nulos solo 5 con un total de votos de 479.
En la Unida Medica Familia número 5 / Nuevo Hospital del Seguro Social (en la colonia Siglo XXI), los resultados fueron los siguientes en el turno Nocturno: los votos en contra: 476, votos a favor: 21, votos nulos 4, con un total de votos de 505.
Mientras que, en la misma unidad, pero del turno Matutino con un total de 441 votos, fueron 421 en contra y solo 18 a favor resultando 2 votos nulos.
El balance general en las clínicas del seguro social de Nogales contabilizó el total de votos en contra de mil, 342 con solo 72 votos a favor.
Cabe mencionar que en esta frontera cientos de trabajadores se manifestaron en al menos tres ocasiones en diferentes puntos de la ciudad demandando su inconformidad no solo en el aumento salarial sino también por la falta de insumos para la atención mínima adecuada para los pacientes y la falta de personal médico.
De acuerdo con cifras difundidas por trabajadores y retomadas por diversos medios, 10,701 votos fueron en contra de la propuesta y 979 a favor, sobre un universo de 11,680 votos reportados en los conteos difundidos públicamente.
Esto representa aproximadamente: 91.6 por ciento de votos por el “No” y un 8.4 por ciento de votos por el “Sí”