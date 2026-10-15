¡Rechazan aumento salarial! Más del 90% de votos contra la propuesta del IMSS en Nogales

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Trabajadores sindicalizados de las unidades médicas de Nogales rechazaron el incremento de 6.8% y exigen mejores condiciones salariales, más personal e insumos para atender a los pacientes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 15/10/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 04:32 PM.