Sonora y Arizona unen esfuerzos contra el cáncer de mama en la frontera

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Autoridades, personal médico y organizaciones civiles participaron en una jornada binacional para impulsar la detección oportuna, compartir conocimientos y reducir las barreras económicas y culturales en la atención de las mujeres

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 15/10/2026 11:05 AM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 11:17 AM.