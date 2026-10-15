Sonora y Arizona unen esfuerzos contra el cáncer de mama en la frontera

Unidos hacia un mismo objetivo, este miércoles se llevó a cabo la “Jornada Binacional de Actualización Sobre Cáncer de Mama”, en donde se buscó dar una nueva perspectiva a la atención de este tipo de padecimientos en la frontera entre Sonora y Arizona.
El evento encabezado por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, en compañía de su esposa y presidenta de DIF Griselda Quintero, contó con la presencia de representantes de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles, personal de salud y autoridades también de los Estados Unidos, quienes mencionaron sobre la necesidad de derribar las barreras, económicas y culturales, para garantizar una atención oportuna.
Espacios como esta jornada son fundamentales para generar conciencia, compartir conocimiento y fortalecer las estrategias que contribuyen a mejorar la atención a las mujeres. La actualización continua permite avanzar hacia mejores prácticas y brindar mayores oportunidades de diagnóstico y tratamientos oportunos, comentó el presidente municipal Juan Gim Nogales.
Además, se hizo un llamado a la empatía y a la sensibilización, recordando que el padecimiento impacta profundamente en el entorno familiar y no distingue géneros, por lo que las autoridades coincidieron que la salud no conoce límites territoriales y que el trabajo coordinado permite acerca los servicios a quienes enfrentan mayores retos.
Estamos completamente convencidos y convencidas que, si trabajamos en equipo, si trabajamos en conjunto, si sumamos alianzas y sumamos esfuerzos, vamos a poder llegar a donde más se necesita, mencionó Gabriela Nucamendi, delegada de IMSS Bienestar en Sonora.