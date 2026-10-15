Vinculan a proceso a presunto implicado en desaparición ocurrida en Nogales

Un sujeto fue detenido por la AMIC Nogales y vinculado a proceso e imputado por el delito de desaparición de una persona a quien privaron de su libertad en mayo del 2024 y hasta el momento sigue desaparecido.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de Jesús Moisés “N”, cuyo paradero permanece desconocido desde mayo de 2024, en Nogales, Sonora.
La resolución judicial se obtuvo durante la audiencia inicial celebrada tras la ejecución de una orden de aprehensión, en la que el Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba que sustentan la probable participación del señalado en los hechos.
De acuerdo con la investigación, la noche del 23 de mayo de 2024, la víctima caminaba por las calles Ignacio de la Torre y Polanco, en la colonia Lomas de Nogales, cuando el imputado, acompañado de otros sujetos, arribó al lugar a bordo de un vehículo.
Los involucrados presuntamente descendieron de la unidad, sometieron por la fuerza a Jesús Moisés “N”, le inmovilizaron las extremidades y lo introdujeron contra su voluntad al vehículo, en el que posteriormente se retiraron con rumbo desconocido.
Desde aquella noche no se tiene conocimiento de su paradero, por lo que la investigación establece que la privación de la libertad habría tenido como finalidad ocultar a la víctima o impedir que se conociera su destino.