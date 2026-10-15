Vinculan a proceso a presunto implicado en desaparición ocurrida en Nogales

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Jesús Moisés “N” permanece desaparecido desde mayo de 2024, cuando presuntamente fue privado de la libertad en la colonia Lomas de Nogales. La Fiscalía informó que el imputado fue vinculado a proceso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/10/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 15/10/2026 04:11 PM.