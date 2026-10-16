Angélica Burgos recorre colonias de Nogales para difundir el mensaje de Morena

...

La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación encabeza brigadas que visitan a vecinos para entregar el periódico Regeneración e informar sobre las actividades del movimiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 12:39 PM.