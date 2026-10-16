Angélica Burgos recorre colonias de Nogales para difundir el mensaje de Morena

Promover el acercamiento con los vecinos de las colonias en esta frontera, llevando información de los avances de la Cuarta Transformación, es una de las actividades impulsadas por Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación indicó la participación de un equipo de brigadistas militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con quien recorre las calles de la ciudad.
Con la suma de importantes activos de nuestro partido...se conformó un equipo de brigadistas que a diario salimos a recorrer las calles de las colonias, para platicar con los vecinos y llevarles el periódico Regeneración, explicó.
Además de hacerles la invitación a involucrarse en estas actividades que se llevan a cabo de manera permanente, subrayó, con el fin de fortalecer la unidad de los militantes y simpatizantes en torno al proyecto de Morena en esta frontera.
En este proceso en el cual está inmerso nuestro partido...todos los integrantes de este equipo de trabajo están comprometidos con la unidad y robustecer la presencia de Morena en las colonias de Nogales, refirió Angélica Burgos