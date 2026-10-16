¡Aprende algo nuevo! ICATSON Nogales aún tiene cupo en cursos

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Las inscripciones cierran este lunes y todavía hay espacios disponibles en algunas capacitaciones certificadas por la SEP y la Secretaría del Trabajo. Las personas interesadas deben presentar CURP, comprobante de domicilio y recibo de pago

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/10/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 04:11 PM.