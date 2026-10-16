¡Aprende algo nuevo! ICATSON Nogales aún tiene cupo en cursos

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora (ICATSON), en su extensión Nogales, mantiene abierta su convocatoria para los cursos de formación profesional, informó Daniela Godínez, coordinadora de la institución, al confirmar el inicio de nuevas clases la próxima semana.
Aunque algunos programas ya iniciaron actividades, todavía existen espacios disponibles para disciplinas específicas, al precisar que la oferta educativa actual con espacios disponibles está relacionadas a capacitación en cuidados corporales, barbería y aplicación de uñas.
Que se acerquen con nosotros, que se capaciten, como lo hemos venido diciendo anteriormente, son cursos certificados por la SEP y la Secretaría del Trabajo; entonces, pues que se avienten a aprender algo nuevo, dijo.
Expuso que la institución experimenta un crecimiento constante en su matrícula, al especificar que el trimestre pasado concluyó con 300 alumnos y la meta actual busca superar esa cifra, con 290 personas inscritas hasta el momento, al mencionar que algunos de estos estudiantes cursaron niveles básicos y ahora continúan su preparación en módulos avanzados.
Sobre las clases sabatinas en las colonias, el grupo de panadería en La Mesa ya alcanzó su cupo máximo, pero continúan disponibles las opciones de uñas y barbería.
Por otro lado, la colonia Rosarito registra baja participación, por lo que se reitera el llamado a sus habitantes a que se sumen a estas convocatorias.
Las personas interesadas deben presentar su CURP, comprobante de domicilio y el recibo de pago, el cual se puede liquidar en tiendas de conveniencia mediante un código QR, al precisar que el periodo de inscripción finaliza este lunes, por lo que es necesario acudir pronto para completar los grupos.