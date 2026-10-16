Buscan fortalecer la paz y la prevención del delito en Nogales

Con el firme objetivo de fortalecer el tejido social y establecer estrategias contundentes que garanticen la tranquilidad de las familias, autoridades locales, corporaciones de seguridad y organismos de la sociedad civil, unieron sus esfuerzos para trazar el rumbo de las políticas de bienestar y orden comunitario en Nogales, Sonora.
Para consolidar estas acciones preventivas, este 15 de octubre se llevó a cabo la sesión de trabajo del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Nogales, un espacio interinstitucional diseñado para el análisis y la implementación de programas que promueven un entorno más seguro y participativo.
Los trabajos de esta reunión tuvieron como sede las instalaciones de la sala Alexander Hamilton del FOPIN, donde se congregaron los representantes municipales bajo la encomienda de mantener una estrecha coordinación operativa y administrativa entre las dependencias involucradas.
El encuentro fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipolito Sedano Ruiz, acompañado por el comisario de Seguridad Publica, Luis Arturo Corrales, la coordinadora de Jueces Cívicos, Keila Pacheco Bonila y la coordinadora de Prevención del Delito, Melissa Encinas.
Dentro de los temas a desarrollar los participantes reconocieron la necesidad de llevar campañas con más información sobre el embarazo en adolescentes entre otros más que brinda mayor conciencia entre jóvenes y adolescentes, que puedan servir como pilares fundamentales en todos los sectores de la frontera.