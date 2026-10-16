Buscan fortalecer la paz y la prevención del delito en Nogales

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Autoridades municipales, corporaciones de seguridad y organismos civiles participaron en la sesión del Consejo de Paz y Justicia Cívica, donde abordaron estrategias para fortalecer la convivencia comunitaria y promover información sobre el embarazo adolescente

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/10/2026 11:26 AM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 11:35 AM.