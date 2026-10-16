¡Cuidado con las llamadas! Empleada deposita 3 mil pesos tras presunta extorsión en Nogales

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La trabajadora de un negocio en la plaza Cumbres, en el sector El Greco, realizó un depósito a una cuenta bancaria tras recibir indicaciones relacionadas con una supuesta paquetería. La propietaria reportó el caso a la Policía Municipal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 02:11 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 02:47 PM.