¡Cuidado con las llamadas! Empleada deposita 3 mil pesos tras presunta extorsión en Nogales

La propietaria de un negocio ubicado en el sector comercial El Greco en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que su empleada había sido víctima de una extorsión telefónica por la que depositó dinero en efectivo.
De acuerdo al informe de seguridad pública fue a las 15:50 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la plaza Cumbres ubicada en el bulevar El Greco en el local de nombre “Econ Visas”, donde reportaban una extorsión telefónica.
Una vez constituidos en el local los agentes se entrevistaron con quien dijo ser la propietaria del lugar quien les narró que momentos antes al llegar a trabajar se percató que su secretaría había hecho unos depósitos a una cuenta bancaria de una supuesta paquetería.
Por lo que deposito la cantidad de 3 mil pesos para supuestamente recibir de unos paquetes que habían llegado, lo anterior sin su autorización, por lo que marcó al 911 para poner su denuncia.