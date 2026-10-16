¡Decídete 2026 reunirá a miles de estudiantes! Habrá opciones universitarias internacionales

Con el objetivo de definir y asegurar el futuro académico de más de seis mil jóvenes fronterizos, se anunció la edición “Decídete 2026”, la plataforma de orientación educativas más importante de la región, que integrará en esta ocasión una Semana de la Ciencia y stands internacionales.
El evento gratuito tendrá como sede el domo de la Universidad Binacional, en un horario de 08:00 a 17:00 horas, del 27 al 29 de octubre donde se tendrá la oferta de nivel superior para alumnos de preparatoria, mientras que del 3 al 6 de noviembre las preparatorias abrirán sus planes de estudio a estudiantes de secundaria.
Nos sentimos muy contentos, muy alegres porque nuevamente nos van a apoyar con todo lo que ahorita les vamos a explicar, pero sobre todo pues porque es un gran beneficio para toda la comunidad nogalense, especialmente a nuestros estudiantes de secundaria, tercero de secundaria y a los de preparatoria que van a ingresar el próximo año 2027, mencionó Gerardo Soto.
Esta ampliación de la cobertura educativa ahora incluirá modalidades virtuales y escolarizadas de las 11 universidades locales, ha logrado retener al talento en la ciudad, con una disminución dramática del número de jóvenes que eligen quedarse en Nogales, a aquellos que migran a otras ciudades, estados o países.
Esta ocasión, el consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, tiende a bien invitar y convocar a esas universidades. No se había hecho anteriormente. Este es el primer año y le repito, es el beneficio de nuestros estudiantes que pudieran tener la decisión de poder ir a estudiar a Estados Unidos, manifestó Erik Martínez.