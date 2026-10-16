¡Decídete 2026 reunirá a miles de estudiantes! Habrá opciones universitarias internacionales

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Más de seis mil jóvenes podrán conocer opciones para continuar sus estudios en una edición que incluirá una Semana de la Ciencia y la participación de universidades de Estados Unidos. La entrada será gratuita

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 16/10/2026 04:41 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 04:45 PM.