Identifican a dentista asesinado en Nogales; AMIC reporta avances y una persona de interés

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La Agencia Ministerial de Investigación Criminal confirmó avances en las indagatorias por el homicidio de Amed de Jesús Preciado, ocurrido en el estacionamiento de la clínica Punto Salud

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/10/2026 01:48 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 01:52 PM.