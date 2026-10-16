Identifican a dentista asesinado en Nogales; AMIC reporta avances y una persona de interés

Confirman de manera oficial identidad de medico dentista y dan a conocer nuevos detalles sobre su asesinato, autoridades ministeriales aseguran que tienen avances importantes y la identidad de una persona de interés de origen estadounidense.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 11:42 horas del pasado jueves 15 de octubre que se informó al 911 sobre las detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de la clínica Punto. Salud ubicada sobre la calle Acrópolis de la colonia Kalitea en Nogales, Sonora.
Se informó que en el lugar se encontraba una persona lesionada por proyectil de arma de fuego a bordo de una camioneta Ford Lobo de modelo reciente.
El informe detalla que al arribo de las autoridades y cuerpos de rescate el medico fue localizado dentro del pick up con lesiones visible en la cabeza y brazo derecho, entre otras partes del cuerpo, paramédicos de Cruz Roja, intentaron auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
Agentes de diferentes corporaciones se entrevistaron con una testigo quien manifestó que momentos antes acudió una persona del sexo masculino alterado exigiendo atención, saliendo el doctor al exterior del establecimiento por la puerta trasera, hasta donde salió el paciente buscándolo.
Dijo que fue en ese momento cuando escucharon varias detonaciones, informando de inmediato a las autoridades. En el lugar la víctima fue identificada como el médico Amed de Jesús Preciado.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y periciales del Servicio Médico Forense se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
El día de hoy viernes Carlos Alberto Flores, Comisario General de la AMIC, precisó que los agentes ministeriales recabaron diversos indicios durante las diligencias de campo, mismos que fueron aportados al Agente del Ministerio Público para sustentar la solicitud ante la autoridad judicial.
El jefe de la corporación ministerial destacó que la persona identificada cuenta con ciudadanía estadounidense, por lo que ya se estableció coordinación con autoridades de Estados Unidos como parte de las acciones encaminadas a su localización.
Respecto al móvil, Flores señaló que la línea de investigación establece que el homicidio habría derivado de un malentendido relacionado con el ejercicio profesional de la víctima, circunstancia que forma parte de los elementos analizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).