Jubilados de Pemex en Nogales mantienen la protesta por falta de atención médica

Los jubilados de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Nogales, Sonora continúan con su lucha manifestándose en las afueras de la Terminal de Almacenamiento y Reparto en esta ciudad, cerrando sus puertas de manera temporal el día jueves 15 y este viernes 16 de octubre.
El grupo de jubilados argumentó que hasta el día de hoy de manera local no han resuelto ni logrado ningún cambio, singuen sin atención médica al igual que sin medicamentos, tanto para jubilados como para los empleados activos que siguen trabajando con los riesgos que su trabajo implica.
Detallaron que, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los jubilados y activos ya lograron un avance pues cuentan ya con citas para atención médica por parte de una doctora particular y una farmacia donde les entregaran sus medicamentos.
Aseguran que este avance les da esperanza para seguir en la lucha hasta ser escuchados y lograr que les devuelvan sus derechos para la atención de su salud en Nogales.
El grupo expresó que no realizan cierres más prolongados de la zona para no afectar a la ciudadanía y para evitar represalias a sus compañeros activos además de evitar problemas de índole judicial, pero seguirán acudiendo a cerrar las puertas de la terminal hasta lograr su objetivo.