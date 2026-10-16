Jubilados de Pemex en Nogales mantienen la protesta por falta de atención médica

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Los extrabajadores cerraron temporalmente las puertas de la terminal de almacenamiento el jueves y viernes. Denuncian que siguen sin consultas ni medicamentos y advierten que continuarán las manifestaciones hasta obtener una solución

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 16/10/2026 03:08 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 03:11 PM.