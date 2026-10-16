Julia Huerta llama a la unidad en Morena y rechaza confrontaciones entre mujeres

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La aspirante a la coordinación municipal en Nogales negó mantener una postura de rechazo hacia sus compañeras y pidió privilegiar la sororidad, el diálogo y la madurez política frente a las especulaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 12:43 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 12:46 PM.