Julia Huerta llama a la unidad en Morena y rechaza confrontaciones entre mujeres

Ante las especulaciones circuladas recientemente en diversos espacios de comunicación, Julia Huerta, militante activa de Morena y aspirante a la Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nogales, emitió un pronunciamiento oficial para desmentir categóricamente cualquier postura de confrontación o rechazo hacia sus compañeras de movimiento, haciendo un enérgico llamado a la unidad, la prudencia y la madurez política.
En el marco de la defensa del proyecto de transformación, Julia Huerta advirtió sobre los intentos de sectores opositores por generar división y desconfianza al interior del movimiento.
En la vida pública, la prudencia, la responsabilidad y la mesura deben acompañar siempre nuestras palabras y acciones, particularmente en momentos en los que los embates de los sectores conservadores y de la derecha buscan generar división entre quienes compartimos causas y principios, declaró.
Tratándose de dos mujeres que participamos en la vida pública, considero fundamental reivindicar el valor de la sororidad como una convicción política, ética y humana. Es tiempo de demostrar que las mujeres podemos avanzar juntas, sin descalificaciones y sin permitir que intereses ajenos pretendan utilizarnos como instrumentos de confrontación, enfatizó Huerta.
Desde la unidad para defender la transformación en la frontera, para Julia Huerta, el movimiento es una responsabilidad colectiva que requiere ser fortalecida día a día, privilegiando el diálogo y evitando escenarios de fractura que únicamente favorecen a quienes buscan debilitar el proyecto progresista.
La solidaridad y el apoyo no están en duda. Son principios que deben demostrarse con hechos, congruencia y responsabilidad, no prestarse a especulaciones. En nuestra frontera, la justicia no se construye desde los señalamientos ni desde la división, sino mediante el trabajo constante de todas y todos, recalcó.
Mi convicción permanece firme: seguir trabajando por nuestra gente y por una frontera más justa, solidaria e igualitaria. Frente a cualquier intento de división, debemos responder con responsabilidad, altura política y unidad de propósito, concluyó.