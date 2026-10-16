¡Mujeres toman fuerza en la industria de Nogales! Canacintra crea nueva comisión

...

La nueva Comisión de Mujeres Industriales rindió protesta con el objetivo de impulsar el liderazgo femenino, abrir oportunidades profesionales y fortalecer la participación de las mujeres en el sector productivo de la frontera

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 16/10/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 04:36 PM.