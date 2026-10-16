¡Mujeres toman fuerza en la industria de Nogales! Canacintra crea nueva comisión

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Nogbales, Sonora concretó un acontecimiento histórico al conformar y tomar protesta a la nueva Comisión de Mujeres Industriales. Este órgano tiene la encomienda de fortalecer el liderazgo femenino en el sector productivo de la ciudad, en sintonía con un momento de gran apertura y relevancia nacional.
El presidente de Canacintra Nogales, Miguel Ángel Torres, destacó la importancia de este acto al subrayar que el futuro pertenece a las mujeres. En su discurso, enfatizó que la delegación local brinda todo el peso institucional a esta comisión, con la certeza de que el talento femenino eleva a la sociedad entera y consolida la economía.
Esto no es un fruto al azar, es el resultado de décadas de esfuerzo y talento, de determinación. Es el reconocimiento de que cuando las mujeres avanzan, la industria se fortalece. Cuando las mujeres lideran, la economía crece. Y cuando las mujeres ocupan los espacios que han ganado por su trabajo, la sociedad entera se eleva, dijo.
Es una tarde especial, es una tarde especial porque se le asigna una comisión a las mujeres industriales. Pero además tiene una connotación muy importante porque en Nogales la fortaleza es la industria. Es la industria la que genera toda esa sinergia y que Nogales aparezca siempre en los planos, manifestó el Munícipe.
Raquel Ruiz, directora de Canacintra, puntualizó que la integración de este equipo genera conexiones valiosas y abre un camino profesional de gran impacto; su mensaje resaltó la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y resolver retos dentro de un entorno tan competitivo como el sector industrial.
El evento culminó con el acto oficial de toma de protesta, donde las integrantes juraron desempeñar sus funciones con responsabilidad y ética. Con esta plataforma de alcance real, Canacintra Nogales proyecta una era de mayor inclusión, en la cual el bienestar económico se traduce en oportunidades y solidez para toda la comunidad.