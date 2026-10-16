¡Nogales tendrá nuevo Centro de Negocios! Invierten 32 millones y abriría en 2027

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El proyecto contará con capacidad para 550 personas, tres salas modulares y estacionamiento. La obra avanza y se prevé que concluya a más tardar en junio de 2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/10/2026 12:28 PM.
En Nogales y editada el 16/10/2026 12:33 PM.