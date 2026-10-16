¡Nogales tendrá nuevo Centro de Negocios! Invierten 32 millones y abriría en 2027

Con una inversión de 32 millones de pesos y capacidad para recibir hasta 550 personas, avanza la construcción del nuevo Centro de Negocios de Nogales, un proyecto impulsado a través del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales (FOPIN), que contempla tres salas modulares, estacionamiento y espacios destinados a fortalecer la actividad empresarial, comercial y social de la ciudad. Se estima que la obra concluya durante el primer semestre de 2027.
El director técnico del FOPIN, Carlos Huerta Rivera, informó que el proyecto ya superó las etapas de concurso de diseño y licitación, por lo que actualmente se encuentra en proceso de construcción, con la demolición de la antigua fachada del inmueble y el inicio de los trabajos de obra civil.
El proyecto está avanzando. La licitación se llevó a cabo, ya se demolió la fachada tradicional del edificio y estamos realizando los trabajos civiles necesarios para concretar este nuevo espacio, que tendrá capacidad para 550 personas en tres salas modulares, explicó.
Huerta Rivera destacó que uno de los principales beneficios será contar con un recinto que permita reunir a más de 500 personas para desarrollar eventos de distinta naturaleza, atendiendo una necesidad de infraestructura que durante años ha tenido la ciudad.
Asimismo, señaló que el Centro de Negocios contribuirá a fortalecer el ecosistema empresarial de Nogales, al ofrecer un espacio para la vinculación comercial, la presentación de proyectos y el acercamiento de inversionistas interesados en conocer las oportunidades que ofrece la región.
Queremos que sea un espacio de 000soft landing000, de aterrizaje suave, para que empresas de otros lugares puedan venir, conocer y probar el mercado nogalense y, estamos convencidos, decidir quedarse e invertir en nuestra ciudad, expresó.
Explicó que la iniciativa surgió de un proceso participativo que incluyó un concurso de propuestas arquitectónicas, con la intervención de profesionistas del estado de Sonora. Posteriormente, el Comité Técnico seleccionó la propuesta que consideró más atractiva y el Colegio de Arquitectos participó en su transformación en un proyecto funcional.
Una vez concluida esa etapa, el equipo técnico del FOPIN desarrolló el procedimiento de licitación que permitió adjudicar la obra e iniciar su construcción.
Han sido muchos pasos, pero creemos que así deben realizarse las obras importantes: con la participación de la ciudadanía, de los profesionistas, ingenieros, arquitectos y especialistas, porque de esa manera se construyen proyectos de verdadero beneficio colectivo, manifestó Huerta Rivera.
Finalmente, el director técnico del FOPIN reiteró que la conclusión del Centro de Negocios está prevista, a más tardar, para junio de 2027, con la expectativa de que se convierta en un espacio de encuentro para el sector productivo y la comunidad nogalense, ampliando las oportunidades para la realización de eventos y la atracción de nuevas inversiones.